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Один поспешил, другой не успел. Неудачный маневр «Мазды» на Ударников заснял очевидец

Спешка одного водителя в Петербурге заставила ждать других

Спешка и невнимательность привели к ДТП и пробке в Красногвардейском районе Петербурга. Момент столкновения попал на камеру видеорегистратора одного из очевидцев.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_15000687" target="_blank" class="io-leave-page _">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Владимир, 29 апреля в 9:12 на перекрёстке улицы Коммуны и проспекта Ударников столкнулись легковые автомобили Mazda и Skoda. Водитель первой, похоже, хотел проскочить побыстрее, а второй — не успел затормозить.

На записи видно, что «Мазда» стояла в левом ряду, а перед ней ждал возможности повернуть налево «Рено». Видимо, не захотев ждать, когда же тот наконец освободит проезд, водитель «Мазды» решил перестроиться в соседний правый ряд, а там как раз ехала прямо «Шкода».

После столкновения обе машины выкатились на перекресток. «Шкода» остановилась, уткнувшись в поребрик, а «Мазда» — чуть дальше. О пострадавших не сообщается.

По данным «Яндекс.Пробок», движение по улице Коммуны в месте ДТП затруднено до сих пор. Пробка тянется со стороны проспекта Косыгина и сейчас составляет чуть больше полукилометра.

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Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_15000687" target="_blank" class="io-leave-page _">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (10)

Alex000
Зеркала?
Не, не слышал.
Polza1
Мазда, конечно, рисковала, но эти упертые, которые считают ниже своего достоинства, чуть притормозить, когда ситуация опасная (ну Мазда-то почти выехала, ну чуть снизься ты!) ...Шкода явно нарушала скоростной, кстати.
_Igor_
Нда. Столь же глупо сколь обидно. На пустом месте.
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