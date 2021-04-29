Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Владимир, 29 апреля в 9:12 на перекрёстке улицы Коммуны и проспекта Ударников столкнулись легковые автомобили Mazda и Skoda. Водитель первой, похоже, хотел проскочить побыстрее, а второй — не успел затормозить.

На записи видно, что «Мазда» стояла в левом ряду, а перед ней ждал возможности повернуть налево «Рено». Видимо, не захотев ждать, когда же тот наконец освободит проезд, водитель «Мазды» решил перестроиться в соседний правый ряд, а там как раз ехала прямо «Шкода».