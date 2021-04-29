Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Владимир, 29 апреля в 9:12 на перекрёстке улицы Коммуны и проспекта Ударников столкнулись легковые автомобили Mazda и Skoda. Водитель первой, похоже, хотел проскочить побыстрее, а второй — не успел затормозить.
На записи видно, что «Мазда» стояла в левом ряду, а перед ней ждал возможности повернуть налево «Рено». Видимо, не захотев ждать, когда же тот наконец освободит проезд, водитель «Мазды» решил перестроиться в соседний правый ряд, а там как раз ехала прямо «Шкода».
После столкновения обе машины выкатились на перекресток. «Шкода» остановилась, уткнувшись в поребрик, а «Мазда» — чуть дальше. О пострадавших не сообщается.
По данным «Яндекс.Пробок», движение по улице Коммуны в месте ДТП затруднено до сих пор. Пробка тянется со стороны проспекта Косыгина и сейчас составляет чуть больше полукилометра.