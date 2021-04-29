ФСИН: Альтернативой колонии может стать работа на БАМе

Работа осуждённых на Байкало-Амурской магистрали представляется ФСИН перспективным направлением. Для осуждённых перевод на принудительные работы — это социальный лифт, позволяющий адаптироваться в обществе, получить работу, восстановить социальные и родственные связи, отмечает начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, Елена Коробкова.



Как рассказала она ТАСС.в интервью, опубликованном 29 апреля, создание рабочих мест для осуждённых на предприятиях БАМ позволит им раньше срока освобождаться из мест лишения свободы. «Действующее законодательство предусматривает возможность перевода осуждённых к лишению свободы на более мягкий вид наказания в виде принудительных работ, который начал применяться с 2017 года. Отбывающие наказание в исправительных центрах, — это, как правило, осужденные, которые доказав своим поведением в местах лишения свободы факт исправления, получили возможность вернуться в общество и продолжить отбывать наказание вне мест лишения свободы», — пояснила она.

