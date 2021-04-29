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Грабителей петербургских банков ждёт суд. На видео они — в латексе и с автоматами

В Петербурге завершено расследование дела о налётах на банки

Следователи петербургской полиции завершили расследование уголовного дела в отношении двух налётчиков, похитивших из финансово-кредитных учреждений более 15 миллионов рублей.

Как сообщает 29 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, организованная группа действовала в Петербурге с декабря 2019 года по март 2020 года. У нападавших были охолощённые автоматы и автомобиль с подложными номерами, на лицах — латексные маски. На дело шли вечером, когда в банках готовили деньги к инкассированию.

В общей сложности преступники совершили три разбойных нападения и похитили около 15 миллионов рублей, но удачным стал только первый налёт. В декабре 2019 года они забрали 4,3 миллиона рублей из офиса банка на улице Савушкина. В январе они пришли в другой банк на Савушкина, но «грамотные действия сотрудников» заставили их скрыться с пустыми руками. Третий разбой, на проспекте Большевиков, стал для нападавших фатальным: полицейские организовали засаду и задержали их при попытке бегства с 11 миллионами рублей, вытащенными из кассы.

пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 

По данным следствия, организатор группы и разработчик всех нападений — 50-летний петербуржец, ранее неоднократно судимый не только за преступления имущественного характера, но и за похищение человека. Из-за накопившихся долгов осенью 2019 года он договорился со своим старым знакомым — 49-летним петербуржцем, вместе с которым в 2000 году отбывал наказание в местах лишения свободы. Большую часть денег старший забирал себе, часть уходила на закупку средств конспирации, и немного оставалось 49-летнему активному участнику.

Оба мужчины находятся под стражей. Им предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям: часть 4 статьи 162 УК РФ (разбой), часть 2 статьи 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства). Обвинительное заключение рассмотрит Приморский районный суд Санкт-Петербурга.

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