Российский грузовой корабль «Прогресс МС-14», пробывший на орбите рекордное время по сравнению со всеми «Прогрессами», свели с орбиты и затопили. Продолжительность его полёта составляет 369 суток.

Как сообщает 29 апреля Роскосмос, корабль отчалил от модуля «Звезда» МКС 28 апреля в 2:11. «В 03:01 мск был включен маршевый двигатель на торможение. Отработав четыре минуты, он сообщил «грузовику» тормозной импульс величиной 120 метров в секунду. После чего «Прогресс МС-14» сошел с околоземной орбиты и прекратил свое существование. Несгоревшие в атмосфере Земли фрагменты корабля упали в 03:42:27 мск на «кладбище космических кораблей» в несудоходном районе южной части Тихого океана, в 3 150 километрах от города Веллингтон (Новая Зеландия)», — говорится в сообщении