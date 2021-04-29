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Грузовик-рекордсмен «Прогресс МС-14» ушёл на «кладбище космических кораблей»

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-14», пробывший на орбите рекордное время по сравнению со всеми «Прогрессами», свели с орбиты и затопили. Продолжительность его полёта составляет 369 суток.

Как сообщает 29 апреля Роскосмос, корабль отчалил от модуля «Звезда» МКС 28 апреля в 2:11. «В 03:01 мск был включен маршевый двигатель на торможение. Отработав четыре минуты, он сообщил «грузовику» тормозной импульс величиной 120 метров в секунду. После чего «Прогресс МС-14» сошел с околоземной орбиты и прекратил свое существование. Несгоревшие в атмосфере Земли фрагменты корабля упали в 03:42:27 мск на «кладбище космических кораблей» в несудоходном районе южной части Тихого океана, в 3 150 километрах от города Веллингтон (Новая Зеландия)», — говорится в сообщении

Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос
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В марте «Прогресс МС-14» установил рекорд по длительности полета для кораблей своего семейства. До этого «Прогресс М-17» в 1993–1994 годах летал на орбите 337 суток. Сейчас в составе российского сегмента МКС находится «Прогресс МС-16», запущенный 15 февраля 2021 года. Следующий запуск «грузовика» запланирован на середину лета, это будет «Прогресс МС-17».

Корабли «Прогресс» используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 168 запусков кораблей «Прогресс» различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.

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