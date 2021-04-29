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Утреннее солнце — напрасное обещание. Пора дождей в Петербурге ещё не закончилась

В Петербурге ожидается переменная облачность

Утро 29 апреля встречает петербуржцев солнцем, но днём небо снова затянет облаками. Окончательно погода исправится в выходные. При этом по ночам всё ещё подмораживает.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня днём возможен небольшой дождь, ветер умеренный. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Температура воздуха ночью опускалась до плюс 1 — минус 1 градуса, днём она составит плюс 6–8.

И 0 ночью, и плюс 7 днём — это пониженные температуры для конца апреля, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, чаще всего в этот день в Петербурге бывает облачно с прояснениями, от 2 до 13 градусов тепла в течение суток. Самое холодное 29 апреля выдалось в 1971 году, когда минимальная дневная температура составила минус 6 градусов, а самое тёплое — в 1989 году, плюс 24.

30 апреля тоже возможен дождь, ночью снова до минус 1, а днём на градус теплее, чем сегодня. 1 мая осадков уже не ожидается.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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