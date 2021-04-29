Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







У Московского вокзала днем 28 апреля столпилось непривычно много людей в форме. Здесь встречали железнодорожный состав патриотической акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!». Десятки человек выгрузились из автобусов в черных, синих и зеленых формах. Одним группам велели построиться и пройти через ворота, другим — через главный вход. Опаздывающие пассажиры бегут с чемоданами в руках и пытаются просочиться через толпу синих фуражек. Молодая семья стремится обогнать военных, чтобы поскорее расправиться с проходом через рамки. Другие терпеливо ждут и интересуются, не «Путина ли встречают».



Людям в форме сотрудники вокзала не удивляются, пускают без лишних проверок. Молодые бойцы делятся впечатлениями от происходящего, один приговаривает: «Хоть бы это ненадолго», другой сетует: «Еще бы гимн вспомнить». Колонна минует весь вокзал через зал ожидания, где у памятника Петру I разложились пассажиры и вымотанные улицей отдыхающие, и поворачивает во двор к зданию кассы. Там уже выстроились несколько подразделений: суворовцы, юнармейцы, курсанты, кадеты и другие. На площади разместились военная техника, сцена, палатки военторга. Для впечатлительных сегодня здесь также предусмотрен мобильный пункт записи на военную службу по контракту. За сценой репетируют несколько детских коллективов, из зрителей пока только журналисты, десятки военных и пассажиры, которые в ожидании своих не столь патриотических поездов отошли покурить.

Спецсостав отправился из Москвы 25 апреля и уже осчастливил Великий Новгород. На Московский вокзал поезд прибыл в 15:00 и был открыт для посетителей четыре часа. Его цель — 50 городов за 64 дня. Самая дальняя точка — Владивосток. Акция завершится в День молодежи, 27 июня в подмосковном парке «Патриот».



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Пройти к поезду просто так не удается. Дорога к платформе лежит через пункт досмотра, куда спешит делегация во главе с председателем Законодательного собрания Петербурга Вячеславом Макаровым, городским вице-губернатором Борисом Пиотровским и командующим войсками Западного военного округа генерал-полковником Александром Журавлевым. Догнать их не получается, по дороге останавливают, как на КПП, и просят представиться.

— Попросили, чтобы пресса не беспокоила, пусть спокойно ознакомятся с экспозицией, — объясняет военный внезапный кордон.

— Я не буду беспокоить. Просто посмотрю.

— Да они уже далеко, пусть идет.

В поезде 17 вагонов, а посреди состава красуется современный танк Т-90М. Каждый вагон посвящен определенной теме, которая снаружи обозначена в виде граффити. Среди них, к примеру, вагон «Современная армия», где рассказывается о новейших достижениях всех видов и родов войск, а также «Дорога памяти», в котором и остановилась официальная делегация. Внимание Вячеслава Макарова привлекла левая часть отсека, посвященная православию. В ней — история главного храма Вооруженных сил РФ Патриаршего собора Воскресения Христова, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Центром этой экспозиции стала главная икона вооруженных сил «Спас Нерукотворный». Возле нее установлены подсвечники с зажженными свечами, а рядом висит фотография патриарха Московского и всея Руси Кирилла и министра обороны РФ Сергея Шойгу. Макаров замер у лика Иисуса, перекрестился и обратился к своей помощнице: «Надо обязательно это все на сайт епархии сбросить». Посетив еще пару вагонов, делегация устремляется на выход, после чего поезд становится доступен для всех остальных.

Фото: Мария Долбиш/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Затрагивает экспозиция и актуальные для всех темы. На одном из вагонов под названием «Победа над невидимым врагом» запечатлен человек уже не в военной форме, а в белом защитном костюме, облачаться в который за минувший год приходилось медикам, работающим в ковидных стационарах. Вагон разделен на три части: «красная зона», где демонстрируется палата пациента зараженного новой инфекцией, «демонстрационная зона», можно увидеть рюкзаки военных медиков, а также «телемедицинская зона». В последней с помощью телемедицинского комплекса в режиме реального времени специалисты по видеосвязи докладывают профессору петербургской Военно-медицинской академии о состоянии органов одного из военных. Пройти обследование может и любой желающий. «Пока очереди не выстраиваются, но, скорее всего, принимать посетителей будем только в нескольких городах», — утверждает работник экспозиции. В вагоне-госпитале, к примеру, можно бесплатно сдать тест ПЦР или сделать УЗИ. В состав заходит толпа молодых людей в камуфляже. «Проходите, парни, вот это вам точно пригодится», — встречает вошедших военный и показывает, что находится в рюкзаках срочной медицинской помощи.



В одном из вагонов есть и предостережения о цветных революциях. Встречает посетителей цитата американского политолога Збигнева Бжезинского: «Новый мировой порядок будет строиться против России, на руинах России и за счет России». Стены тут отличаются от других вагонов. Здесь они черного цвета, а антироссийские цитаты напечатаны на языках пламени. В «хронике цветных революций» говорится про «бархатную революцию» в Чехословакии, «арабскую весну» и Евромайдан. Упоминаются слова президента США Джозефа Байдена о том, что Россия представляет «самую большую угрозу» для Америки. Дополняют информацию различные фотографии с митингующими и атрибутикой акций, различные плакаты, жилетки для прессы и желтые жилеты, ставшие символом протеста.

На самой площади сменяют друг друга выступлениями коллективы Центрального дома Российской Армии имени Фрунзе, Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, Центрального академического театра Российской Армии и другие. Людей в форме окружили простые граждане. Кто-то признается, что просто гулял рядом и решил заглянуть, другие говорят, что пришли именно ради передвижной экспозиции, а некоторые пытаются разобраться, что происходит.



На сцену выходит Александр Журавлев, он вручает начальнику эшелона гильзу от выстрела с Петропавловской крепости. Сменяет его у микрофона Вячеслав Макаров, который обращается к молодому поколению и благодарит его за выбор «самой благородной профессии — защиты Родины». Не забывает он и о своей коронной фразе, которую можно услышать чуть ли не на каждом выступлении спикера ЗакСа, если дело касается войны и патриотизма.

«Обращаюсь к вам, юноши и девушки, которые стоят в этом строю. Вы носители блокадного кода победителей, уникального генетического блокадного кода. Именно вы носители блокадного кода победителей, который вы приняли у своих дедов и прадедов. Мы гордимся поколением победителей», — говорит он. Военнослужащим Макаров желает удачи, потому что «это, вещь, пожалуй, самая главная», и добавляет, что, «не будь нашей замечательной армии, то неизвестно, а точнее было бы известно, что было бы с нашей великой, могучей Россией».

От имени губернатора Петербурга Александра Беглова, который не присутствовал на мероприятии, участников акции приветствует вице-губернатор города Борис Пиотровский.



«Администрация города уделяет особое внимание вопросам патриотизма, мы бережно храним знания и передаем их нашим детям и внукам. Мы особое внимание уделяем музею блокады. В ближайшее время нас ждут памятные даты, и сегодня мы их открываем здесь. Экспозиция рассказывает нам о доблести армии. Я лично испытываю чувство гордости, когда смотрю на поезд», — говорит Пиотровский.

После торжественной части участники устремляются к военным машинам, где разместился прилавок. Из больших зеленых термосов гостей угощают полевой кухней. Вокруг уличных столиков люди собрались неприхотливые, нахваливают гречневую кашу с тушенкой и выстраиваются за добавкой.

Фото: Мария Долбиш/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Скрашивает обед горячий чай, для тех, кто хочет чего-то послаще или десерт, имеется продукция АО «Военторг», за 15 рублей можно угоститься молочной булочкой или за 3700 рублей купить ребенку спортивный костюм с надписью «Армия России. Стальной характер». К столику, у которого столпились женщины разных возрастов, подходят две девушки и желают присутствующим приятного аппетита. По их словам, пришли на мероприятие ради поезда, а патриотизм в их сердцах «никогда не терялся». Соседка по столику лет семидесяти заявляет, что просто удачно заглянула. «По делам шла, а гляжу, тут концерт. Хорошо, что зашла, хоть бесплатно поела. Сейчас концертов не хватает, таких песен сроду не услышишь по телевизору, там теперь одна эстрада».

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

