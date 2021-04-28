Испанский комик и актер Хуан Хоя Борха, известный в интернете как El Risitas или Хохотун, скончался в возрасте 65 лет. Об этом 28 апреля сообщает ABC Sevilla.



Издание уточнило, что Борхе недавно ампутировали ногу из-за проблем с сосудами, он скончался в больнице от осложнений после операции.



Комик прославился на весь мир после того, как видео с его смехом стало вирусным в 2014–2015 годах. При этом само интервью было снято еще в 2000 году. Комик тогда рассказывал анекдот про мойщика сковородок в кафе на пляже, который решил помыть их в море, а когда их унесло отливом, то ушел за посудой в Севилью и не вернулся. Причем во время рассказа комик заливисто хохочет над собственными словами.