Мужчину с 35 живыми птицами задержали в нью-йоркском аэропорту Джона Кеннеди. Как сообщает CNN, он пытался ввезти зябликов из Гайаны на конкурс по пению.



36-летний Кевин Андре Маккензи из Гайаны использовал довольно оригинальный способ для контрабанды: он поместил птиц в бигуди и закрыл сеткой, чтобы они могли дышать. Бигуди он прикрепил к внутренней стороне куртки и верху своих ботинок.