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Контрабандист использовал бигуди для того, чтобы провезти 35 зябликов в США

Мужчину с 35 живыми птицами задержали в нью-йоркском аэропорту Джона Кеннеди. Как сообщает CNN, он пытался ввезти зябликов из Гайаны на конкурс по пению.

36-летний Кевин Андре Маккензи из Гайаны использовал довольно оригинальный способ для контрабанды: он поместил птиц в бигуди и закрыл сеткой, чтобы они могли дышать. Бигуди он прикрепил к внутренней стороне куртки и верху своих ботинок.

Мужчина рассказал, что за контрабанду ему обещали заплатить 3 тысячи долларов, он успел получить только 500 долларов аванса.

«Многие из тех, кто посещает песенные конкурсы, ходят на них ради покупки птиц. Вьюрок, выигравший соревнования, становится ценным и его можно продать за более чем 10 тысяч долларов. Хотя некоторые виды вьюрков доступны в Соединенных Штатах, виды из Гайаны, как полагают, поют лучше и поэтому больше ценятся», — пояснила специальный агент службы рыбных ресурсов и дикой природы США Кэтрин Маккейб.

В подобных конкурсах выигрывают птицы, которые быстрее всех прощебечут 50 раз. Вьюрки именно из Гайаны считаются мастерами этого дела. Неудачливому контрабандисту предъявили обвинение в незаконном импорте вьюрковых и отпустили его под залог 25 тысяч долларов.

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