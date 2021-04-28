Мужчину с 35 живыми птицами задержали в нью-йоркском аэропорту Джона Кеннеди. Как сообщает CNN, он пытался ввезти зябликов из Гайаны на конкурс по пению.
36-летний Кевин Андре Маккензи из Гайаны использовал довольно оригинальный способ для контрабанды: он поместил птиц в бигуди и закрыл сеткой, чтобы они могли дышать. Бигуди он прикрепил к внутренней стороне куртки и верху своих ботинок.
Federal prosecutors say a 36-year-old man from Guyana has been arrested after he was caught at JFK Airport in NYC with 35 live finches concealed in his suit jacket & hidden in his pants. The Justice Dept. says he stuffed the birds in hair curlers to try to conceal them. pic.twitter.com/lb4HxyAMsW— Mike Balsamo (@MikeBalsamo1) April 27, 2021
Мужчина рассказал, что за контрабанду ему обещали заплатить 3 тысячи долларов, он успел получить только 500 долларов аванса.
«Многие из тех, кто посещает песенные конкурсы, ходят на них ради покупки птиц. Вьюрок, выигравший соревнования, становится ценным и его можно продать за более чем 10 тысяч долларов. Хотя некоторые виды вьюрков доступны в Соединенных Штатах, виды из Гайаны, как полагают, поют лучше и поэтому больше ценятся», — пояснила специальный агент службы рыбных ресурсов и дикой природы США Кэтрин Маккейб.
В подобных конкурсах выигрывают птицы, которые быстрее всех прощебечут 50 раз. Вьюрки именно из Гайаны считаются мастерами этого дела. Неудачливому контрабандисту предъявили обвинение в незаконном импорте вьюрковых и отпустили его под залог 25 тысяч долларов.