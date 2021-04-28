Российские археологи нашли место, где предположительно происходило одно из самых известных сражений эпохи Ивана Грозного — Судбищенская битва между русским войском и крымской ордой 1555 года. Об этом 28 апреля сообщают Институт археологии РАН и Государственный музей-заповедник «Куликово поле».
Границы территории, на которой происходила битва, удалось установить благодаря любителям истории. После сообщений об обнаружении клубом подводного плавания древних вещей на дне реки Гоголь, расположенной на стыке Тульской и Орловской областей, археологи выехали на место и нашли порядка трёхсот различных артефактов.
Среди них, например, многочисленные наконечники стрел и копий, детали конской упряжи, а также серебряная монета, отчеканенная до 1550 года. Специалисты атрибутировали находки как предметы вооружения эпохи Ивана Грозного, заключив, что речь идёт именно о реликвиях Судбищенской битвы. Рядом с рекой, по их мнению, мог состояться один из заключительных этапов двухдневного сражения.
Битва при Судбищах произошла 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Васильевича Шереметьева и войском крымского хана Девлет Гирея.
Несмотря на значительный перевес со стороны татар, русские выдвинулись им навстречу, удержали за собой позиции и вынудили противника отступить в степи. Так, через три года после обороны Тулы, было остановлено очередное нашествие на земли Московского государства.
О том, что именно на этой земле могла проходить Судбищенская битва, на рубеже XIX-XX веков говорили местные краеведы. В середине 1990-х там даже открыли мемориал, посвящённый историческому событию. Однако до сих пор место сражения не было локализовано. Сейчас на этой территории развёрнуты раскопки. Археологи отмечают, что работы станут новым этапом историко-археологического изучения системы обороны южных рубежей Московского государства XVI-XVII веков.