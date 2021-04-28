Границы территории, на которой происходила битва, удалось установить благодаря любителям истории. После сообщений об обнаружении клубом подводного плавания древних вещей на дне реки Гоголь, расположенной на стыке Тульской и Орловской областей, археологи выехали на место и нашли порядка трёхсот различных артефактов.

Российские археологи нашли место, где предположительно происходило одно из самых известных сражений эпохи Ивана Грозного — Судбищенская битва между русским войском и крымской ордой 1555 года. Об этом 28 апреля сообщают Институт археологии РАН и Государственный музей-заповедник «Куликово поле».

Среди них, например, многочисленные наконечники стрел и копий, детали конской упряжи, а также серебряная монета, отчеканенная до 1550 года. Специалисты атрибутировали находки как предметы вооружения эпохи Ивана Грозного, заключив, что речь идёт именно о реликвиях Судбищенской битвы. Рядом с рекой, по их мнению, мог состояться один из заключительных этапов двухдневного сражения.



Битва при Судбищах произошла 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Васильевича Шереметьева и войском крымского хана Девлет Гирея.



Несмотря на значительный перевес со стороны татар, русские выдвинулись им навстречу, удержали за собой позиции и вынудили противника отступить в степи. Так, через три года после обороны Тулы, было остановлено очередное нашествие на земли Московского государства.



О том, что именно на этой земле могла проходить Судбищенская битва, на рубеже XIX-XX веков говорили местные краеведы. В середине 1990-х там даже открыли мемориал, посвящённый историческому событию. Однако до сих пор место сражения не было локализовано. Сейчас на этой территории развёрнуты раскопки. Археологи отмечают, что работы станут новым этапом историко-археологического изучения системы обороны южных рубежей Московского государства XVI-XVII веков.