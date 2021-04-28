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Баскетбольный «Зенит» проиграл в Петербурге «Барселоне» в плей-офф Евролиги

Поражением баскетбольного клуба «Зенит» завершился третий матч четвертьфинальной серии Евролиги против «Барселоны». Встреча проходила в Петербурге 28 апреля.

Сине-бело-голубые уступили со счетом 70:78 (16:16, 17:18, 18:21, 19:23).

Самым результативным игроком матча стал игрок «Барселоны» Брэндон Дэвис, который набрал 22 очка. У «Зенита» с 17 баллами отличился защитник Билли Бэрон.

Четвертая встреча серии пройдет также в Петербурге 30 апреля. В финал четырех выходит команда, первой набравшая три победы.

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Комментарии (1)

yarg99
Только с матча еду. Мазали все время и ни одного подбора не взяли. Без шансов проиграли. Интереснее всего было смотреть на тренера Барсы. Очень эмоциональный персонаж
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