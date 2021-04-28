Участник первой лунной экспедиции Майкл Коллинз умер в возрасте 90 лет. Об этом 28 апреля сообщили в Twitter представители его семьи.
«Мы с сожалением сообщаем, что наш дорогой отец и дедушка умер сегодня после отважной борьбы с раком. Свои последние дни он провел в спокойствии, окруженный членами семьи», — говорится в заявлении семьи.
Family Statement on Passing of Astronaut Michael Collins pic.twitter.com/6OAw7CzFaz— Michael Collins (@AstroMCollins) April 28, 2021
Майкл Коллинз летал на Луну в составе экипажа космического корабля «Аполлон-11» в июле 1969 года. Сам он на поверхность спутника Земли не спускался — Коллинз пилотировал командный модуль на орбите Луны. Командиром той экспедиции был Нил Армстронг, он скончался в 2012 году. Баззу Олдрину, который высаживался на поверхность Луны вместе с Армстронгом, в этом году исполнился 91.