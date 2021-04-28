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Скончался участник первой экспедиции на Луну

Участник первой лунной экспедиции Майкл Коллинз умер в возрасте 90 лет. Об этом 28 апреля сообщили в Twitter представители его семьи.

«Мы с сожалением сообщаем, что наш дорогой отец и дедушка умер сегодня после отважной борьбы с раком. Свои последние дни он провел в спокойствии, окруженный членами семьи», — говорится в заявлении семьи.

Майкл Коллинз летал на Луну в составе экипажа космического корабля «Аполлон-11» в июле 1969 года. Сам он на поверхность спутника Земли не спускался — Коллинз пилотировал командный модуль на орбите Луны. Командиром той экспедиции был Нил Армстронг, он скончался в 2012 году. Баззу Олдрину, который высаживался на поверхность Луны вместе с Армстронгом, в этом году исполнился 91.

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Комментарии (1)

GOST
Однако сколько всего было полетов на Луну ?
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