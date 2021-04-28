Участник первой лунной экспедиции Майкл Коллинз умер в возрасте 90 лет. Об этом 28 апреля сообщили в Twitter представители его семьи.



«Мы с сожалением сообщаем, что наш дорогой отец и дедушка умер сегодня после отважной борьбы с раком. Свои последние дни он провел в спокойствии, окруженный членами семьи», — говорится в заявлении семьи.