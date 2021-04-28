Древнее захоронение возрастом 4 тысячи лет обнаружено в Волгоградской области. Артефакты, в том числе бронзовый котёл, мечи, ножи, зеркало, пряжка поясная в форме лошади, железные стрелы и человеческие останки, предположительно относящиеся к сарматскому периоду, были обнаружены в ходе раскопок в Палласовском районе во время работ по реконструкции газопровода «Старая Полтавка — Старая Иванцовка». Об уникальной находке 28 апреля сообщает официальный интернет-портал Волгоградской области.

Учёные исследуют одиночный курган «Ромашки», курганную группу «Кошара», состоящую из двух курганов, поселение хутор «Крахмалл» и «Форпост Развальный» — все они находятся на территории, где будет проведена реконструкция газопровода.

Как уточняется на сайте областной администрации, на раскопки в Палласовский район археологическая группа, состоящая из 35 человек, выехала в начале апреля. Уже проведены раскопки кургана «Ромашки» — там найдено одно разрушенное погребение эпохи бронзы. Завершаются работы на курганной группе «Кошары» — один курган относится к эпохе бронзы (три погребения 16–15-го веков до н. э), а второй состоит из 13 разновремённых погребений.



Работы на поселении хутор «Крахмалл» и «Форпост Развальный» завершатся через месяц. В дальнейшем все находки будут обработаны и после подготовки научного отчёта переданы в музей.

