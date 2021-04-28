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«Сочный» космический аппарат начали тестировать для полета на Юпитер

Стартовали первые предполетные тесты космического аппарата JUICE («сок» в переводе с английского), который должен отправиться к Юпитеру в 2022 году. Об этом 28 апреля сообщили в официальном Twitter миссии Европейского космического агентства (ЕКА).

«В рамках первых предполетных тестов инженеры проверят способность аппарата работать в условиях, максимально близких к реальным. Эти тесты займут примерно год. Сначала аппарат проверят в вакуумной камере в Большом симуляторе космоса ЕКА», — говорится в сообщении.

JUICE должен отправиться к Юпитеру летом следующего года. Общий бюджет миссии превышает миллиард евро. Среди ее целей — изучение не только самого Юпитера, но и трех крупнейших его спутников — Ганимеда, Каллисто и Европы. Прибыть в систему планеты-гиганта аппарат должен к 2029 году.

На борту JUICE установлены радары, магнетометры, альтиметры, спектрографы и спектрометры. Причем микроволновой спектрометр SWI для изучения свойств атмосферы Юпитера разработан совместно российскими и немецкими учеными.

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