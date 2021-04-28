Стартовали первые предполетные тесты космического аппарата JUICE («сок» в переводе с английского), который должен отправиться к Юпитеру в 2022 году. Об этом 28 апреля сообщили в официальном Twitter миссии Европейского космического агентства (ЕКА).



«В рамках первых предполетных тестов инженеры проверят способность аппарата работать в условиях, максимально близких к реальным. Эти тесты займут примерно год. Сначала аппарат проверят в вакуумной камере в Большом симуляторе космоса ЕКА», — говорится в сообщении.