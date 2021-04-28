Стартовали первые предполетные тесты космического аппарата JUICE («сок» в переводе с английского), который должен отправиться к Юпитеру в 2022 году. Об этом 28 апреля сообщили в официальном Twitter миссии Европейского космического агентства (ЕКА).
«В рамках первых предполетных тестов инженеры проверят способность аппарата работать в условиях, максимально близких к реальным. Эти тесты займут примерно год. Сначала аппарат проверят в вакуумной камере в Большом симуляторе космоса ЕКА», — говорится в сообщении.
A last juicy look to our Silver Beauty, before packing and shipping #JUICE for the test campaign.— ESA's JUICE mission (@ESA_JUICE) April 28, 2021
An immense THANK YOU 🙏to the awesome @AirbusSpace Team and its Subcontractors, that worked day, night & weekends to make it happen 👏💪 pic.twitter.com/iiLmqP44iA
JUICE должен отправиться к Юпитеру летом следующего года. Общий бюджет миссии превышает миллиард евро. Среди ее целей — изучение не только самого Юпитера, но и трех крупнейших его спутников — Ганимеда, Каллисто и Европы. Прибыть в систему планеты-гиганта аппарат должен к 2029 году.
На борту JUICE установлены радары, магнетометры, альтиметры, спектрографы и спектрометры. Причем микроволновой спектрометр SWI для изучения свойств атмосферы Юпитера разработан совместно российскими и немецкими учеными.