Наследники экс-председателя Samsung заплатят почти 11 млрд долларов налога на наследство

Семья бывшего главы Samsung Electronics Co Ltd и богатейшего миллиардера Южной Кореи Ли Гон Хи выплатит почти 11 миллиардов долларов налога на наследство. Это больше половины состояния бизнесмена на момент его смерти и один из крупнейших налогов на наследство в истории.

Как сообщает 28 апреля Bloomberg, наследники миллиардера, скончавшегося 25 октября 2020 года, выплатят государству 12 триллионов вон (почти 11 миллиардов долларов) налога на наследство шестью частями в течение пяти лет. Первый перевод будет сделан в этом месяце.

Помимо этого, семья Ли Гон Хи передаст государственным музеям 23 тысячи экспонатов из его личной коллекции произведений искусства, которая включает в том числе работы Пикассо, Моне и Шагала. Ее стоимость оценивается в 1,76 миллиарда долларов. Также наследники пожертвуют 1 триллион вон (около 900 миллионов долларов) на нужды здравоохранения, в том числе 500 миллиардов вон пойдут на строительство первой в Южной Корее специализированной инфекционной больницы. Сумма налога, который предстоит выплатить наследникам миллиардера, является одной из крупнейших в истории и в 3–4 раза больше общей суммы налогов на наследство, полученных правительством Южной Кореи в 2020 году, отмечает издание. И она составляет больше половины состояния экс-председателя Samsung, которое, по данным Forbes, на момент его смерти оценивалось в 20 миллиардов долларов. В Южной Корее налог на наследство — один из самых больших в мире. Если стоимость унаследованного имущества превышает 3 миллиарда вон (2,7 миллиона долларов), его ставка составляет 50%, и еще 20% добавляются при передаче наследникам доли крупнейшего акционера компании.