Американские ученые выяснили, почему при коронавирусе пропадает чувство вкуса

Как установили ученые, расположенные на языке вкусовые рецепторы содержат ангиотензин-превращающий фермент 2 (ACE2), через который вирус SARS-CoV-2 проникает в клетки. Таким образом, коронавирус поражает эти рецепторы, а люди жалуются на потерю вкусовых ощущений.

Ученые из Национального института США по проблемам старения под руководством Джозефин Иган изучили, почему при заболевании COVID-19 у людей пропадает чувство вкуса. Результаты их исследований опубликованы на сайте bioRxiv, пишет 28 апреля РИА Новости.

«Демонстрируя совместную локализацию вируса SARS-CoV-2, маркера вкусовых клеток типа II и вирусного рецептора ACE2, мы приводим доказательства репликации этого вируса во вкусовых рецепторах, которые могут объяснять острые изменения вкуса во время активной фазы COVID-19», — утверждают авторы исследования.



У одной из пациенток, чей случай изучали ученые, РНК вируса SARS-CoV-2 обнаружили в клетках вкусовых луковиц. Спустя полгода ее проверили вновь — состояние клеток улучшилось, и это совпало с восстановлением вкусовых ощущений.



«Наша работа показывает, что восстановление вкусовых стволовых клеток у выздоравливающих пациентов может занять несколько недель, что объясняет случаи хронических нарушений вкусовых ощущений после COVID-19, сообщения о которых появляются в медицинской литературе», — говорится в статье.



Ученые надеются, что их исследование поможет создать методы лечения пациентов с длительным COVID-19, у которых проблемы с обонянием и вкусом сохраняются на месяцы после выздоровления.

