17-летняя Щербакова оказалась единственной фигуристкой в рейтинге Forbes самых перспективных молодых спортсменов

Десять спортсменов вошли в рейтинг российского Forbes «30 до 30», опубликованный 28 апреля. Для попадания в список нужно быть не старше 30 лет, иметь признание в профессиональном сообществе и доказать личную конкурентоспособность на российском или глобальном уровне. Дополнительный критерий — медийность.
Спортсмены, вошедшие в рейтинг:
— неоднократный чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике Никита Нагорный;
— чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова;
— неоднократный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира лыжница Юлия Ступак;
— седьмая ракетка мира теннисист Андрей Рублёв;
— автогонщик Роберт Щварцман;
— борец ММА Пётр Ян;
— футболист Алексей Миранчук;
— хоккеист Андрей Василевский;
— киберспортсмены Дмитрий Sh1ro Соколов и Джами Jame Али.