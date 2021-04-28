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17-летняя Щербакова оказалась единственной фигуристкой в рейтинге Forbes самых перспективных молодых спортсменов

Десять спортсменов вошли в рейтинг российского Forbes «30 до 30», опубликованный 28 апреля. Для попадания в список нужно быть не старше 30 лет, иметь признание в профессиональном сообществе и доказать личную конкурентоспособность на российском или глобальном уровне. Дополнительный критерий — медийность.

Спортсмены, вошедшие в рейтинг:

— неоднократный чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике Никита Нагорный;

— чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова;

— неоднократный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира лыжница Юлия Ступак;

— седьмая ракетка мира теннисист Андрей Рублёв;

— автогонщик Роберт Щварцман;

— борец ММА Пётр Ян;

— футболист Алексей Миранчук;

— хоккеист Андрей Василевский;

— киберспортсмены Дмитрий Sh1ro Соколов и Джами Jame Али.

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