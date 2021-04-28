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Скорая и Audi лоб в лоб сошлись в смертельном ДТП под Ялтой. Момент столкновения попал на видео

Смертельная авария с машиной скорой помощи произошла на трассе в Крыму

Скриншот видео с канала&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/channel/UCGXTYFb8AYwPV6f24OVXjHw" target="_blank" class="io-leave-page _">«Ничего хорошего»</a>&nbsp;на YouTube
Скриншот видео с канала «Ничего хорошего» на YouTube
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Страшная авария с участием машины скорой помощи произошла утром 28 апреля на трассе в Крыму. В ней погиб один человек и трое пострадали. Лобовое столкновение на оживленной дороге попало на камеру видеорегистратора одного из очевидцев.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Крыма, на Южнобережном шоссе, которое соединяет несколько курортных районов на южном берегу региона, столкнулись микроавтобус скорой медицинской помощи и легковой автомобиль Audi. Скорая ехала по встречной полосе с включенными проблесковыми маячками и лоб в лоб встретилась с «Ауди». Как видно на записи, опубликованной на сайте YouTube, удар был такой силы, что медицинский автомобиль подбросило.

В результате ДТП водитель Audi погиб на месте. В скорой пострадали три человека. На кадрах с места аварии, сделанных очевидцами, видно, что после столкновения легковой автомобиль развернуло на 180 градусов и отбросило к обочине. У обеих машин сильно разбиты передние части.

Был ли у машины скорой помощи включен звуковой сигнал в момент столкновения, устанавливает полиция.

Скриншот видео с канала&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/channel/UCGXTYFb8AYwPV6f24OVXjHw" target="_blank" class="io-leave-page _">«Ничего хорошего»</a>&nbsp;на YouTube
Скриншот видео с канала «Ничего хорошего» на YouTube

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