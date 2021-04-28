Страшная авария с участием машины скорой помощи произошла утром 28 апреля на трассе в Крыму. В ней погиб один человек и трое пострадали. Лобовое столкновение на оживленной дороге попало на камеру видеорегистратора одного из очевидцев.



Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Крыма, на Южнобережном шоссе, которое соединяет несколько курортных районов на южном берегу региона, столкнулись микроавтобус скорой медицинской помощи и легковой автомобиль Audi. Скорая ехала по встречной полосе с включенными проблесковыми маячками и лоб в лоб встретилась с «Ауди». Как видно на записи, опубликованной на сайте YouTube, удар был такой силы, что медицинский автомобиль подбросило.