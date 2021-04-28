Замминистра обороны собрался на праймериз «Единой России». Кресло депутата со службой совместить не получится

Московское отделение «партии власти» сообщило об участии замминистра обороны РФ Андрея Картаполова в предварительном голосовании.
«Заместитель министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России», — заявили 28 апреля в столичном отделении партии.
Региональное отделение «Единой России» также приводит цитату Картаполова: «Важно, чтобы к партии «Единая Россия» в нашей стране относились так же, как к Вооруженным силам. А Вооруженным силам доверяют 90% граждан нашей Родины. И главное, чтобы все граждане любили нашу страну так, как это делаем мы, военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации».
По информации «Фонтанки», генерал-полковник Андрей Картаполов в праймериз «Единой России» намерен участвовать как беспартийный. Запрет на политическую деятельность в таком случае на него, как на военнослужащего, не распространяется. На период избирательной кампании замминистра обороны, по закону, должен будет уйти в отпуск, а в случае победы на выборах в Госдуму — уволиться из Вооруженных сил.