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Замминистра обороны собрался на праймериз «Единой России». Кресло депутата со службой совместить не получится

Замминистра обороны РФ Картаполов подал документы на участие в праймериз партии «Единая Россия»

Московское отделение «партии власти» сообщило об участии замминистра обороны РФ Андрея Картаполова в предварительном голосовании.

«Заместитель министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России», — заявили 28 апреля в столичном отделении партии.

Региональное отделение «Единой России» также приводит цитату Картаполова: «Важно, чтобы к партии «Единая Россия» в нашей стране относились так же, как к Вооруженным силам. А Вооруженным силам доверяют 90% граждан нашей Родины. И главное, чтобы все граждане любили нашу страну так, как это делаем мы, военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации».

По информации «Фонтанки», генерал-полковник Андрей Картаполов в праймериз «Единой России» намерен участвовать как беспартийный. Запрет на политическую деятельность в таком случае на него, как на военнослужащего, не распространяется. На период избирательной кампании замминистра обороны, по закону, должен будет уйти в отпуск, а в случае победы на выборах в Госдуму — уволиться из Вооруженных сил.

Генерал-полковник Андрей Картаполов с 2018 года занимает должность заместителя министра обороны. Ему было поручено возродить «институт военных комиссаров». Кроме Главного военно-политического управления, в подчинении генерал-полковника Картаполова находятся ведомственные департамент культуры, управление по работе с обращениями граждан и военно-геральдическая служба. На пост замминистра Картаполов уходил с должности командующего Западным военным округом. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко прощался с ним, вручая знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Округ со штабом на Дворцовой площади Картаполов возглавлял почти три года — с перерывом на полугодовую командировку в Сирию. В 2014-м руководил операцией по возвращению Крыма, в 2017-м под его командованием российская группировка войск повторно установила контроль над сирийской Пальмирой. Дважды награждён орденом «За заслуги перед Отечеством», обладает орденами Мужества и «За военные заслуги», медалями «За возвращение Крыма», «За воинскую доблесть», «За отличие в военной службе».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

ShkVAl
Все нормально. Есть уже замполит один, видный деятель партии.
altnec
А чё, может так случится, что именно это долгоиграющий и скупит для В.Путина все аукционные земли в Лихтенштейне.
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