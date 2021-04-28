В Московском зоопарке у папуанских пингвинов начинается сезон размножения. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе учреждения.
Главная задача для пингвинов сейчас — построить хорошее гнездо. В природе они его делают из мелких камешков и перьев. В зоопарке материал для строительства им предоставляют.
«Камешки, обрамляющие гнездо, птицы тщательно охраняют, и их кража может быть поводом для ссор и даже драк между соседними парами. Иногда камешки могут служить своеобразным подарком, который самец преподносит самке во время брачного периода», — добавили в Московском зоопарке.