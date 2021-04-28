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Романтичные папуанские пингвины строят гнезда для любимых

В Московском зоопарке у папуанских пингвинов начинается сезон размножения. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе учреждения.

Главная задача для пингвинов сейчас — построить хорошее гнездо. В природе они его делают из мелких камешков и перьев. В зоопарке материал для строительства им предоставляют.

«Камешки, обрамляющие гнездо, птицы тщательно охраняют, и их кража может быть поводом для ссор и даже драк между соседними парами. Иногда камешки могут служить своеобразным подарком, который самец преподносит самке во время брачного периода», — добавили в Московском зоопарке.

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