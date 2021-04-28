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Курганский депутат во время охоты задавил снегоходом волка. Он заявил, что сделал это в целях самообороны

Депутат Хахалов, задавивший снегоходом волка, объяснил свои действия самообороной

Депутат Курганской областной думы Денис Хахалов, задавивший во время охоты своим снегоходом волка, заявил, что сделал это в целях самообороны.

«Охота была законной. На волка наехал лыжами снегохода потому, что в ружье закончились патроны, а он был ранен и развернулся, чтобы наброситься на меня», — цитирует Хахалова 28 апреля ТАСС.

Ранее в соцсетях появились фото- и видеоматериалы с охоты, в которой участвовали несколько человек, в том числе депутат Хахалов. На видео охотники сбили снегоходом волка, после чего ещё живому зверю засунули в пасть дуло ружья.

Замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн заявил по этому поводу, что в ближайшее время Хахалова исключат из партии.

По данным агентства, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области попросил привлечь к уголовной ответственности егеря Верхнетеченского охотхозяйства, а также депутата Хахалова и ещё нескольких человек за незаконную охоту. В ведомстве утверждают, что мужчины на территории Катайского района жестоко убили четырёх волков, не имея разрешения на охоту, а одно из их ружей якобы не было зарегистрировано в Росгвардии.

В региональном УМВД заявили, что по данному факту проводится проверка.

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Комментарии (18)

Gorodskoy88
Любой охотник - садист. Убивают с целью развлечься и отдохнуть. Веселятся.
Nafanka
Можете не сомневаться, при любой Гражданской будет точно-так же - садизма в людях - полно - и загнанная на снегоходе беременная лосиха, и взорванная белая медведица, и задавленный самосвалами для забавы медведь в Якутии... главное примерьте это на себя... все готовы?! Тогда - норм! )))
kuk-vasyusha
Депутат равно преступник, чего же удивляться(
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