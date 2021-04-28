Депутат Курганской областной думы Денис Хахалов, задавивший во время охоты своим снегоходом волка, заявил, что сделал это в целях самообороны.
«Охота была законной. На волка наехал лыжами снегохода потому, что в ружье закончились патроны, а он был ранен и развернулся, чтобы наброситься на меня», — цитирует Хахалова 28 апреля ТАСС.
Ранее в соцсетях появились фото- и видеоматериалы с охоты, в которой участвовали несколько человек, в том числе депутат Хахалов. На видео охотники сбили снегоходом волка, после чего ещё живому зверю засунули в пасть дуло ружья.
Замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн заявил по этому поводу, что в ближайшее время Хахалова исключат из партии.
По данным агентства, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области попросил привлечь к уголовной ответственности егеря Верхнетеченского охотхозяйства, а также депутата Хахалова и ещё нескольких человек за незаконную охоту. В ведомстве утверждают, что мужчины на территории Катайского района жестоко убили четырёх волков, не имея разрешения на охоту, а одно из их ружей якобы не было зарегистрировано в Росгвардии.
В региональном УМВД заявили, что по данному факту проводится проверка.