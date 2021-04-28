Депутат Курганской областной думы Денис Хахалов, задавивший во время охоты своим снегоходом волка, заявил, что сделал это в целях самообороны.



«Охота была законной. На волка наехал лыжами снегохода потому, что в ружье закончились патроны, а он был ранен и развернулся, чтобы наброситься на меня», — цитирует Хахалова 28 апреля ТАСС.



Ранее в соцсетях появились фото- и видеоматериалы с охоты, в которой участвовали несколько человек, в том числе депутат Хахалов. На видео охотники сбили снегоходом волка, после чего ещё живому зверю засунули в пасть дуло ружья.

