Третий фигурант дела о хищениях у пожилых петербуржцев не избежал следственного изолятора

Красногвардейский районный суд Петербурга определил под стражу Андрея Бурлака, который, по версии следствия, поправлял своё финансовое положение за счёт доверчивых пенсионеров.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 28 апреля суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу 50-летнего Бурлака. В следственный изолятор подозреваемого, в прошлом которого многократные судимости, отправили до 26 июля.



Бурлаку вменяют два эпизода мошенничества. По версии следствия, вместе с Сергеем Лебедевым и Генрихом Багияном он выманил у двух пенсионерок 2,5 миллиона рублей. Согласно материалам дела, злоумышленники звонили жертвам на домашний телефон и ошарашивали новостью о том, что кто-то из их близких попал в ДТП с пострадавшими и им срочно требуются деньги. Двое предполагаемых соучастников Бурлака арестованы накануне.

