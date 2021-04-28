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Третий фигурант дела о хищениях у пожилых петербуржцев не избежал следственного изолятора

В Петербурге арестовали третьего подозреваемого по делу о мошенничестве в отношении пенсионеров

Красногвардейский районный суд Петербурга определил под стражу Андрея Бурлака, который, по версии следствия, поправлял своё финансовое положение за счёт доверчивых пенсионеров.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 28 апреля суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу 50-летнего Бурлака. В следственный изолятор подозреваемого, в прошлом которого многократные судимости, отправили до 26 июля.

Бурлаку вменяют два эпизода мошенничества. По версии следствия, вместе с Сергеем Лебедевым и Генрихом Багияном он выманил у двух пенсионерок 2,5 миллиона рублей. Согласно материалам дела, злоумышленники звонили жертвам на домашний телефон и ошарашивали новостью о том, что кто-то из их близких попал в ДТП с пострадавшими и им срочно требуются деньги. Двое предполагаемых соучастников Бурлака арестованы накануне.

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