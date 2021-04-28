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Дуров показал обновленный Telegram с видео и голосовыми чатами

Основатель Telegram хочет сделать из него современный сервис видеоконференций.

«Говоря о видеозвонках, в мае мы добавим видео в наши голосовые чаты, что сделает Telegram мощной платформой для групповых видеозвонков», — сообщил 28 апреля Павел Дуров в своем канале в мессенджере.

По его словам, обновление будет сочетать в себе все функции современного сервиса видеоконференций, но со скоростью и шифрованием уровня Telegram. Видеоконференции будут доступны как в приложениях для мобильных, так и в ПК-версии.

Дуров также выложил проект того, как будет выглядеть обновленный Telegram.

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Комментарии (4)

Александр Н
Ждем возможность демонстрации экрана
Uni
Ничего бы этого не было, не свали Дуров вовремя подальше от скреп и величия.
aaignat
пиарщик дуремар кажет фокусы
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