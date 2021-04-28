Основатель Telegram хочет сделать из него современный сервис видеоконференций.



«Говоря о видеозвонках, в мае мы добавим видео в наши голосовые чаты, что сделает Telegram мощной платформой для групповых видеозвонков», — сообщил 28 апреля Павел Дуров в своем канале в мессенджере.



По его словам, обновление будет сочетать в себе все функции современного сервиса видеоконференций, но со скоростью и шифрованием уровня Telegram. Видеоконференции будут доступны как в приложениях для мобильных, так и в ПК-версии.

