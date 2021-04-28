Дело о БАД и телефонной диагностике дошло до суда. За 2 года полицейские нашли больше 100 пострадавших

Двадцать три человека окажутся на скамье подсудимых по делу о мошенничестве. За два года они заработали 34 миллиона на обещаниях поправить здоровье волшебными таблетками 120 пенсионерам.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 28 апреля, ГСУ главка квалифицировало действия группы не только как мошенничество, но и как «организацию преступного сообщества».



Злоумышленники, уверены в полиции, создали псевдомедицинскую организацию, от имени которой обзванивали пожилых граждан в возрасте от 60 до 90 лет. Им в телефонном режиме диагностировали болезни и предлагали приобрести жизненно необходимое лекарство. В место них пенсионерам продавали биологически активные добавки. Возглавляли группу двое мужчин, 38 и 43 лет, а также 43-летняя женщина.

