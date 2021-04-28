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Дело о БАД и телефонной диагностике дошло до суда. За 2 года полицейские нашли больше 100 пострадавших

Полиция в Петербурге передала в суд дело о мошенничестве с БАД на 34 млн рублей

Двадцать три человека окажутся на скамье подсудимых по делу о мошенничестве. За два года они заработали 34 миллиона на обещаниях поправить здоровье волшебными таблетками 120 пенсионерам.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 28 апреля, ГСУ главка квалифицировало действия группы не только как мошенничество, но и как «организацию преступного сообщества».

Злоумышленники, уверены в полиции, создали псевдомедицинскую организацию, от имени которой обзванивали пожилых граждан в возрасте от 60 до 90 лет. Им в телефонном режиме диагностировали болезни и предлагали приобрести жизненно необходимое лекарство. В место них пенсионерам продавали биологически активные добавки. Возглавляли группу двое мужчин, 38 и 43 лет, а также 43-летняя женщина.

В противоправной схеме были задействованы свыше 20 человек. Установлено, что от дистанционной продажи «чудо-лекарств» пострадали 120 пожилых граждан. Размер ущерба в деле указан — больше 34 миллиона рублей.

Всем 23 фигурантам предъявлено обвинение. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

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