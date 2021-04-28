Утренние аварии в Петербурге, собиравшие за собой плотные пробки, днем 28 апреля сменились менее масштабными, но более курьезными случаями. А вот загруженность дорог при этом оказалась на 1 балл выше обычной.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в Московском районе Петербурга до места назначения не довезли мусор. У дома 1 по Ялтинской улице, на повороте с Митрофаньевского шоссе на Старообрядческую улицу уронили наполненный пухто. После этого контейнер так и остался лежать на боку посреди дороги.
А на Малоохтинском проспекте, перед Таллинской улицей, на пешеходном переходе в светофоре «отдыхает печально» автомобиль Ford Focus, пишет очевидец Сергей. У автомобиля значительно повреждена передняя часть. У светофорного столба повреждений не видно.
По данным «Яндекс.Пробок», загруженность дорог в Петербурге сейчас составляет 5 баллов, что на 1 балл больше обычного. По прогнозу аналитиков сервиса, в ближайшее время они останутся на прежнем уровне, а с 16 часов начнут расти и к 18 часам достигнут 7 баллов.