Утренние аварии в Петербурге, собиравшие за собой плотные пробки, днем 28 апреля сменились менее масштабными, но более курьезными случаями. А вот загруженность дорог при этом оказалась на 1 балл выше обычной.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в Московском районе Петербурга до места назначения не довезли мусор. У дома 1 по Ялтинской улице, на повороте с Митрофаньевского шоссе на Старообрядческую улицу уронили наполненный пухто. После этого контейнер так и остался лежать на боку посреди дороги.