Корабль противоминной обороны «Пётр Ильичёв», построенный по проекту 12700 «Александрит», спущен на воду на Средне-Невском судостроительном заводе. Новинку принимали главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко, генеральный директор СНСЗ Владимир Середохо, генеральный директор конструкторского бюро «Алмаз» Александр Шляхтенко, а также работники и ветераны завода.
Как сообщили на предприятии 28 апреля, после спуска на воду корабль встал к причалу завода, где продолжатся работы по его достройке. В ближайшее время заводская сдаточная команда начнёт подготовку к первому этапу швартовных испытаний. Передача «Петра Ильичёва» ВМФ РФ ожидается в конце 2021 года.
Корабли проекта 12700 — это новое поколение минно-тральных сил. У них уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика. Его масса значительно ниже по сравнению с металлическим, а прочность выше. Корабли предназначены для борьбы с морскими минами, которые могут обнаруживать как в воде, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Водоизмещение — около 890 тонн. Полная скорость хода — около 16 узлов. Экипаж — 44 человека.