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В Петербурге спустили на воду новейший стеклопластиковый корабль для ВМФ

Петербургские корабелы спустили на воду новый тральщик из стеклопластика

Корабль противоминной обороны «Пётр Ильичёв», построенный по проекту 12700 «Александрит», спущен на воду на Средне-Невском судостроительном заводе. Новинку принимали главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко, генеральный директор СНСЗ Владимир Середохо, генеральный директор конструкторского бюро «Алмаз» Александр Шляхтенко, а также работники и ветераны завода.

Фото: Фото СНСЗ
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Как сообщили на предприятии 28 апреля, после спуска на воду корабль встал к причалу завода, где продолжатся работы по его достройке. В ближайшее время заводская сдаточная команда начнёт подготовку к первому этапу швартовных испытаний. Передача «Петра Ильичёва» ВМФ РФ ожидается в конце 2021 года.

Корабли проекта 12700 — это новое поколение минно-тральных сил. У них уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика. Его масса значительно ниже по сравнению с металлическим, а прочность выше. Корабли предназначены для борьбы с морскими минами, которые могут обнаруживать как в воде, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Водоизмещение — около 890 тонн. Полная скорость хода — около 16 узлов. Экипаж — 44 человека.

Фото: Фото СНСЗ

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Комментарии (11)

265055770
Когда научатся играть с пластиковыми, дадут настоящие.
Агроном аэродрома
Интересно, пластиковые корабли более лучше наваливаются на Дональдом Куков или они по другому ведомству?
Modest_5e4ce41f7533b
Я бы сделал надувной авианосец.
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