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Полицейские получили медали. Двое вытащили из горящей машины спящего человека

В Петербурге за спасение людей награждены сотрудники МВД

Пятеро петербургских полицейских получили медали МВД России «За смелость во имя спасения».

Как сообщает 28 апреля пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудники награждены за проявленные смелость и самоотверженность при спасении людей. Они вытаскивали людей из воды и огня в 2020 году.

Так, в феврале 2020 года сотрудник полка ППСП главка лейтенант полиции Дмитрий Зайцев бросился на помощь мужчине, который прыгнул в ледяную воду с Ново-Конюшенного моста. Позже Дмитрий Зайцев рассказал «Фонтанке», что будучи сотрудником туристической полиции, дежурил во время крестного хода у Спаса на Крови, услышал крики прохожих, а затем увидел парня в воде. Перелез через ограду, спрыгнул на лёд и пополз. Процесс спасения попал на видео.

Ещё двое героев — сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Центральному району Петербурга младший лейтенант Александр Хохлов и сержант Александр Хромов. В мае 2020 года на улице Марата, 66, они вытащили из салона горящего автомобиля заснувшего 33-летнего водителя.

Другого мужчину из огня спасли двое сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД России по Тихвинскому району Ленинградской области — старший сержант Никита Костромин и его напарник сержант Владислав Горнев. В январе 2020 года, находясь на маршруте патрулирования, они заметили возгорание в одной из квартир. Сообщив о случившемся в экстренные службы, полицейские до приезда пожарных вытащили из огня мужчину.

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