Полицейские получили медали. Двое вытащили из горящей машины спящего человека

Пятеро петербургских полицейских получили медали МВД России «За смелость во имя спасения».

Как сообщает 28 апреля пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудники награждены за проявленные смелость и самоотверженность при спасении людей. Они вытаскивали людей из воды и огня в 2020 году.

Так, в феврале 2020 года сотрудник полка ППСП главка лейтенант полиции Дмитрий Зайцев бросился на помощь мужчине, который прыгнул в ледяную воду с Ново-Конюшенного моста. Позже Дмитрий Зайцев рассказал «Фонтанке», что будучи сотрудником туристической полиции, дежурил во время крестного хода у Спаса на Крови, услышал крики прохожих, а затем увидел парня в воде. Перелез через ограду, спрыгнул на лёд и пополз. Процесс спасения попал на видео.