В Петербурге создают первый в России видеоучебник для социальных театров

Социально-Художественный театр (СХТ) Петербурга запустил проект по созданию Видеокниги для социальных театров. Она станет первым в России видеоучебником и своеобразным практическим пособием по социокультурной адаптации. При помощи специальных упражнений актерского тренинга уникальная методика поможет в социализации и реабилитации трудных подростков, детей-сирот, инвалидов, зависимых и др. Первый видеоурок выйдет уже в апреле 2021 года. Не имеющий аналогов видеофильм создается на основе документальных съемок авторского актёрского тренинга по методу известного театрального педагога, профессора РГИСИ Ларисы Грачевой. Более 15 лет она возглавляла созданную совместно с Институтом мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН лабораторию психофизиологии исполнительских искусств, где изучалось влияние актерских упражнений на психофизиологию человека. В результате многочисленных экспериментов удалось установить, что определенные театральные упражнения могут использоваться как средство арт-терапии, так как, в буквальном смысле, могут лечить душу и тело.

Театрально-педагогический метод Ларисы Грачевой был опробован при постановке спектаклей Социально-Художественного театра с непрофессиональными актерами — людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и показал свою высокую эффективность. Теперь этот опыт посредством создания Видеокниги станет доступным всем социальным театрам России. Видеокнига состоит из двух частей. Каждая включает семь видеоблоков по проведению авторского актёрского тренинга. Ведут тренинг известные театральные педагоги, театральные режиссеры, артисты театра и кино. Эксперты программы тренинга — заслуженный деятель искусств Вениамин Фильштинский и народный артист Константин Хабенский. Вместе с профессиональными актёрами в тренинге задействованы работающие с трудными подростками, детьми из детских домов, зависимыми, инвалидами специалисты некоммерческих организаций (НКО), психологи и волонтёры. В первой части проекта они выступают в роли участников и слушателей тренинга. Во второй в роли вторых педагогов ведут вместе с известными театральными режиссёрами занятия для зависимых и проходящих реабилитацию людей. Каждая часть проекта завершается открытым показом этюдов для зрителей. Все упражнения снимаются на кинокамеру и сопровождаются комментариями театральных педагогов, психологов и психофизиологов. Впоследствии участвовавшие в проекте специалисты НКО смогут самостоятельно проводить актёрский тренинг по социокультурной адаптации.