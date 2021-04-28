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«Упал сам, претензий не имею». На Дыбенко водители маршруток устроили дуэль

В Петербурге подрались водители маршруток, но в полицию заявлять не стали

Дракой маршрутчиков отметилось утро 28 апреля для жителей Невского района Петербурга. На улице Дыбенко, рядом с выездом из Кудрово, пара водителей не поделили то ли дорогу, то ли пассажиров.

«Маршруточник перегородил проезд по Дыбенко у выезда из Кудрово и полез на разборки в кабину к водителю другой маршрутки, второй (в серой олимпийке) вышел из конфликта победителем», — написал очевидец инцидента в телеграм-канале «Мегаполис».

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

На опубликованных кадрах обмякший мужчина с окровавленным лицом сидит на поребрике, прислонившись к ограждению.

Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, заявка о конфликте поступила около 8:40. «При выезде оказалось, что один из участников упал. С его слов, по собственной неосторожности. Претензий ни к кому не имеет. Заявлений и телефонограмм из медучреждений не поступало», — дополнили в пресс-службе главка полиции.

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Комментарии (2)

AlBerkut
Что тут? Две бибизяны сделки с деревьев, одна споткнулась?
Бывает, гравитация такая штука...
alexadmin
Я имею претензии. Что в следующий раз эти дикари "не поделят" что-нибудь не друг с другом, а со мной или моими родными.
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