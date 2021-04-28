Дракой маршрутчиков отметилось утро 28 апреля для жителей Невского района Петербурга. На улице Дыбенко, рядом с выездом из Кудрово, пара водителей не поделили то ли дорогу, то ли пассажиров.
«Маршруточник перегородил проезд по Дыбенко у выезда из Кудрово и полез на разборки в кабину к водителю другой маршрутки, второй (в серой олимпийке) вышел из конфликта победителем», — написал очевидец инцидента в телеграм-канале «Мегаполис».
На опубликованных кадрах обмякший мужчина с окровавленным лицом сидит на поребрике, прислонившись к ограждению.
Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, заявка о конфликте поступила около 8:40. «При выезде оказалось, что один из участников упал. С его слов, по собственной неосторожности. Претензий ни к кому не имеет. Заявлений и телефонограмм из медучреждений не поступало», — дополнили в пресс-службе главка полиции.