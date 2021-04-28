Дракой маршрутчиков отметилось утро 28 апреля для жителей Невского района Петербурга. На улице Дыбенко, рядом с выездом из Кудрово, пара водителей не поделили то ли дорогу, то ли пассажиров.



«Маршруточник перегородил проезд по Дыбенко у выезда из Кудрово и полез на разборки в кабину к водителю другой маршрутки, второй (в серой олимпийке) вышел из конфликта победителем», — написал очевидец инцидента в телеграм-канале «Мегаполис».

