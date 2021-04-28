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Соседские склоки привели в петербургскую коммуналку ОМОН и полицию

Ночь в отделе полиции пришлось провести музыканту из Петербурга. Соседи «натравили» на него взрывотехников и уголовный розыск.

Жилой дом на Московском проспекте накануне днем оцепили полиция и Росгвардия. Один из жильцов пожаловался на соседа по коммунальной квартире — в своей комнате молодой человек якобы хранит что-то запрещенное и взрывоопасное. ОМОНу в комнате делать оказалось особо нечего — самыми подозрительными оказались две бутылки с жидкостью, горлышки у которых перемотаны скотчем. Оперативники вдобавок к странным бутылкам нашли маленькие белые шарики в пакете. Вместе с хозяином комнаты всё это отвезли в 29-й отдел полиции. По данным «Фонтанки», задержанному ничего пока не предъявляют, он дожидается результата экспертизы содержимого пакета и бутылок, которые должны прийти к вечеру.

Подоплеку конфликта нашему изданию рассказал отец задержанного Василий Когаловский. Отношения с соседями у его сына Артёма не заладились давно, но споры в основном касались мелочей, типа «стремянка не в том углу». Неделю назад Артём был в квартире один, наружная дверь оказалась заперта изнутри. «Специально или случайно — я сейчас сказать не могу. Неожиданно пришел сын соседки, который вообще там редко появляется. Сначала вскрыл дверь в квартиру, затем выломал дверь в комнату Артёма. Его просто вышвырнули на улицу, в тапочках, без денег и всего остального. Его и перцовым газом облили. Он сразу написал заявление, а жить пришлось в другом месте. Соседи поменяли замок на входной двери», — рассказал Василий Когаловский.

Задержанный, уверяет его отец, замкнутый молодой человек, который в основном проводит время в студии звукозаписи или своей комнате. Что до бутылок, то их Артём использовал в качестве гантелей и уверяет, что внутри обычная вода. Белые шарики — купленное и забытое среди вещей 10 лет назад гомеопатическое средство.

Соседка Лариса Ивановна отчего-то услышала в разговоре с корреспондентом «Фонтанки», что ее выставляют сумасшедшей, и от вопроса о том, зачем она вызвала в коммуналку ОМОН, отклонилась.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Uni
Что-то я не понял, а те, кто его вытолкнули из квартиры, задержаны за проникновение в жилище и за самоуправство? Или там из социально близких?
Dimitry Antonov
Вот тут и вопрос, что лучше, переехать в человейник в поле, но отдельный или жить на Московском, но в коммуналке с такими соседями?
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