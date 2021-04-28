Продавцы снова заговорили о ценах на гречку

Поставщики круп хотят повысить цены, этот вопрос они сейчас обсуждают с ретейлерами.

Как пишут 28 апреля «Ведомости», представители торговых сетей говорят о возможном повышении закупочных цен на пшено и овсяные хлопья на 3–5 % , на гречку — на 1 0–15 % .