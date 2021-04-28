Продавцы снова заговорили о ценах на гречку

Поставщики круп хотят повысить цены, этот вопрос они сейчас обсуждают с ретейлерами.
Как пишут 28 апреля «Ведомости», представители торговых сетей говорят о возможном повышении закупочных цен на пшено и овсяные хлопья на
По данным Росстата, после ажиотажного спроса прошлой весной гречка и так подорожала — на
Минпромторг попросил торговые сети предоставить подробную информацию о динамике стоимости продукции, и отдельно — по крупам. Минсельхоз рассчитывает сбалансировать предложение за счёт увеличения посевных площадей под основными крупяными культурами в 2021 году.
Аналитики поводов для паники не видят: по их оценкам, с учётом высоких переходящих запасов дефицита не ожидается.