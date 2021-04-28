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Продавцы снова заговорили о ценах на гречку

«Ведомости» сообщили о возможном подорожании круп

Поставщики круп хотят повысить цены, этот вопрос они сейчас обсуждают с ретейлерами.

Как пишут 28 апреля «Ведомости», представители торговых сетей говорят о возможном повышении закупочных цен на пшено и овсяные хлопья на 3–5 %, на гречку — на 10–15 %.

По данным Росстата, после ажиотажного спроса прошлой весной гречка и так подорожала — на 36 %, за год до 94,3 рубля за 1 килограмм в рознице. Сейчас рост цен на овсяную крупу связан с неурожаем, на гречневую — с дефицитом на рынке, к тому же дорожает упаковка. Кроме того, дисбаланс вносят растущие поставки за границу.

Минпромторг попросил торговые сети предоставить подробную информацию о динамике стоимости продукции, и отдельно — по крупам. Минсельхоз рассчитывает сбалансировать предложение за счёт увеличения посевных площадей под основными крупяными культурами в 2021 году.

Аналитики поводов для паники не видят: по их оценкам, с учётом высоких переходящих запасов дефицита не ожидается.

Государство озаботилось ценами на продукты после претензий президента России Владимира Путина в конце прошлого года. В частности, он был недоволен динамикой цен на масло, сахар, хлеб и макароны. В результате были введены пошлины и квоты на экспорт зерна, а также утверждены пошлины на экспорт подсолнечника и масла. Отпускные и розничные цены на подсолнечное масло и сахар-песок зафиксированы соглашениями между производителями, ритейлерами и правительством.

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