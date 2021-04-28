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Учёные представили метод, как уничтожить коронавирус за секунду

Группа исследователей из Техасского университета A&M разработала методику уничтожения коронавируса SARS-CoV-2 за секунду.

Как сообщает 28 апреля РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз учёных на Phys.org, раствор с коронавирусом пропускается через секцию трубки из нержавеющей стали. Его нагревают до 72 градусов по Цельсию всего на полсекунды, и в результате титр вируса в растворе уменьшается в 100 тысяч раз. Этого достаточно для того, чтобы полностью убить вирус, отмечают исследователи.

По их мнению, такой метод можно использовать в системах отопления, вентиляции и кондиционирования.

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Комментарии (2)

265893511
Ну и открытие? СПИД -убивают при температура 42 градуса , а коронавирус надо нагреть до 72 гр.
alexpv
Офигенное открытие. Вне живого организма что вирус что бактерия легко убивается тряпочкой со спиртом или кипятком.
Проблема в том что тряпочкой со спиртом нельзя помазать внутри органов и клеток.
Если бы можно было прокипятить слизистые или желудок к примеру, то и антибиотики не были бы нужны в борьбе с бактериями))
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