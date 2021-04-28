Учёные представили метод, как уничтожить коронавирус за секунду

Группа исследователей из Техасского университета A&M разработала методику уничтожения коронавируса SARS-CoV-2 за секунду.



Как сообщает 28 апреля РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз учёных на Phys.org, раствор с коронавирусом пропускается через секцию трубки из нержавеющей стали. Его нагревают до 72 градусов по Цельсию всего на полсекунды, и в результате титр вируса в растворе уменьшается в 100 тысяч раз. Этого достаточно для того, чтобы полностью убить вирус, отмечают исследователи.

По их мнению, такой метод можно использовать в системах отопления, вентиляции и кондиционирования.