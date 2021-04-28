Как сообщили ночью 28 апреля очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», на Свердловской набережной, 64 водитель легковой машины не заметил ремонтников.
«Случилось всё передо мной, метров за 100, — рассказывает Сергей. — Остановились, вызвали службы, водитель седана вроде цел, ходил в шоке вокруг того, что осталось от машины».
Ольга, по её словам, видела, как водителя увозила реанимация. «Забор тут явно намагничен: за две недели в одну цель, — отмечает она. — Реанимация стояла, уехала не сразу».