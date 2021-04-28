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«Не заметил ремонтников». На Свердловской седан пробил «Газелью» ограждение

В Петербурге легковая машина разбилась о стоящий фургон

«Газель» едва не вылетела на встречную полосу, но «зависла» на разделителе, пробив забор. По словам очевидцев, её туда вытолкнул легковой автомобиль.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank" class="io-leave-page _">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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Как сообщили ночью 28 апреля очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», на Свердловской набережной, 64 водитель легковой машины не заметил ремонтников.

«Случилось всё передо мной, метров за 100, — рассказывает Сергей. — Остановились, вызвали службы, водитель седана вроде цел, ходил в шоке вокруг того, что осталось от машины».

Ольга, по её словам, видела, как водителя увозила реанимация. «Забор тут явно намагничен: за две недели в одну цель, — отмечает она. — Реанимация стояла, уехала не сразу».

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