«Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься». Вице-премьер Хуснуллин предложил иначе поделить Россию

России не нужно 85 регионов, потому что часть из них «не в состоянии ничего выполнять». В пример он привел Курган и Еврейскую автономную область.
Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал принцип территориального деления России неправильным на круглом столе в Высшей школе экономики 27 апреля. Он сделал акцент на том, что это его личное мнение, а не согласованная с правительством позиция. «Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат. Или Курган — почему курганцы должны жить хуже тюменцев? У одних есть нефтяные доходы, у других нет, у нас что, это жители другой страны?» — цитирует вице-премьера РБК.
Хуснуллин пожаловался — есть ряд регионов, которые «не в состоянии ничего выполнять», но в них есть губернаторы и аппарат, которые ходят на встречи к нему и к президенту и занимают их время.
Будущее, считает вице-премьер, за агломерациями. «Все жители Волжска живут и работают в Казани, но у них совершенно другая бюджетная обеспеченность. Почему Волжск не должен быть в агломерации? Пусть он будет в составе Республики Марийской, но бюджетное правило, налоги, и в том числе налоги на недвижимость, нужно регулировать не по административному принципу, а определять границы — либо это должен быть округ, либо агломерации, либо такое муниципальное образование, где действительно будет единая налоговая база», — добавил Хуснуллин и отметил, что 20 тысяч муниципальных образований России тоже не нужны. К обсуждению этой темы вице-премьер вернется после сентябрьских выборов.