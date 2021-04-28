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«Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься». Вице-премьер Хуснуллин предложил иначе поделить Россию

России не нужно 85 регионов, потому что часть из них «не в состоянии ничего выполнять». В пример он привел Курган и Еврейскую автономную область.

Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал принцип территориального деления России неправильным на круглом столе в Высшей школе экономики 27 апреля. Он сделал акцент на том, что это его личное мнение, а не согласованная с правительством позиция. «Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат. Или Курган — почему курганцы должны жить хуже тюменцев? У одних есть нефтяные доходы, у других нет, у нас что, это жители другой страны?» — цитирует вице-премьера РБК.

Хуснуллин пожаловался — есть ряд регионов, которые «не в состоянии ничего выполнять», но в них есть губернаторы и аппарат, которые ходят на встречи к нему и к президенту и занимают их время.

Будущее, считает вице-премьер, за агломерациями. «Все жители Волжска живут и работают в Казани, но у них совершенно другая бюджетная обеспеченность. Почему Волжск не должен быть в агломерации? Пусть он будет в составе Республики Марийской, но бюджетное правило, налоги, и в том числе налоги на недвижимость, нужно регулировать не по административному принципу, а определять границы — либо это должен быть округ, либо агломерации, либо такое муниципальное образование, где действительно будет единая налоговая база», — добавил Хуснуллин и отметил, что 20 тысяч муниципальных образований России тоже не нужны. К обсуждению этой темы вице-премьер вернется после сентябрьских выборов.

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Комментарии (11)

MDD
"Мы всю страну поделили на участки по-честному! Ему досталась Мордовская АССР. По-справедливости, Бендер!
А он давно уже ползает по моему участку, только я его никак не могу поймать."
265893091
Пускай Правительство выделит деньги для переселения немногочисленного населения автономии, а китайцы с большим удовольствием займут их места...
261887361
Всё хорошо забытое старое.....

Во спасения Союза Н.С. принял мудрое решение.
Хрущёвские "Сове́ты наро́дного хозя́йства" — государственные органы территориального управления .
НО..
Москва никогда "из центра" не отдаст налоги. аминь.
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