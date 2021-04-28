«Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься». Вице-премьер Хуснуллин предложил иначе поделить Россию

России не нужно 85 регионов, потому что часть из них «не в состоянии ничего выполнять». В пример он привел Курган и Еврейскую автономную область.

Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал принцип территориального деления России неправильным на круглом столе в Высшей школе экономики 27 апреля. Он сделал акцент на том, что это его личное мнение, а не согласованная с правительством позиция. «Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат. Или Курган — почему курганцы должны жить хуже тюменцев? У одних есть нефтяные доходы, у других нет, у нас что, это жители другой страны?» — цитирует вице-премьера РБК.