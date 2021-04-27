Петербуржцы устроили драку у театра из-за дамы. Вместе с сердцем одного из её участников разбито стекло

Петербургский театр стал местом проведения поединка за руку прекрасной дамы. Вместе с разбитым сердцем одного из его участников на осколки разлетелось стекло двери.

Как стало известно «Фонтанке» 27 апреля, накануне в половине шестого вечера в полицию поступило сообщение о драке неподалёку от Малого драматического театра на улице Рубинштейна.

Двое мужчин набросились с кулаками на 28-летнего оппонента из-за женщины. Последний самостоятельно обратился в больницу. После того, как была оказана медицинская помощь, его отпустили домой. Предварительно, пострадавший — не виновник описанных событий, а его приятель.