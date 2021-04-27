Петербуржцы устроили драку у театра из-за дамы. Вместе с сердцем одного из её участников разбито стекло

Петербургский театр стал местом проведения поединка за руку прекрасной дамы. Вместе с разбитым сердцем одного из его участников на осколки разлетелось стекло двери.
Как стало известно «Фонтанке» 27 апреля, накануне в половине шестого вечера в полицию поступило сообщение о драке неподалёку от Малого драматического театра на улице Рубинштейна.
Двое мужчин набросились с кулаками на 28-летнего оппонента из-за женщины. Последний самостоятельно обратился в больницу. После того, как была оказана медицинская помощь, его отпустили домой. Предварительно, пострадавший — не виновник описанных событий, а его приятель.
По информации нашего издания, первый акт потасовки произошёл в фойе театра — буйная компания оказалась на входе, уже выясняя отношения. Разнимать агрессоров бросился охранник. В результате конфликта повреждена дверь — её стекло, как и сердце одного из участников драки, оказалось вдребезги разбито.
Вторая часть рукопашного боя, судя по всему, состоялась уже на улице. Сотрудники полиции задержали и доставили в ближайший отдел 23-летнего мужчину. После беседы его отпустили.
В МДТ от комментария воздержались, но заверили, что на репетиции и спектакли случившееся не повлияло.
Ранее «Фонтанка» писала о драке в петербургской библиотеке. Её участники не поделили стул.