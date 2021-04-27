Патрульный катер береговой охраны США вошел в Черное море

Для поддержки союзников по НАТО катер под американским флагом вошел в воды Черного моря. Подобный класс судов там впервые за 13 лет.
О местоположении катера «Гамильтон» вечером 27 апреля рассказали представители Шестого военно-морского флота США. Маневры катера назвали плановым развертыванием флота, он там чтобы повысить осведомленность о морской сфере и обменяться опытом со странами-партнерами.
До этого «Гамильтон» в водах Италии и Испании. Это первый катер береговой охраны, который зашел в Черное море с 2008 года.
В Национальном центре управления обороной заявили, что за «Гамильтоном» следят силы Черноморского флота. Гвардейский ракетный крейсер «Москва» намерен провести в Черном море учения с боевыми стрельбами.