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Патрульный катер береговой охраны США вошел в Черное море

Для поддержки союзников по НАТО катер под американским флагом вошел в воды Черного моря. Подобный класс судов там впервые за 13 лет.

О местоположении катера «Гамильтон» вечером 27 апреля рассказали представители Шестого военно-морского флота США. Маневры катера назвали плановым развертыванием флота, он там чтобы повысить осведомленность о морской сфере и обменяться опытом со странами-партнерами.

До этого «Гамильтон» в водах Италии и Испании. Это первый катер береговой охраны, который зашел в Черное море с 2008 года.

В Национальном центре управления обороной заявили, что за «Гамильтоном» следят силы Черноморского флота. Гвардейский ракетный крейсер «Москва» намерен провести в Черном море учения с боевыми стрельбами.

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Комментарии (16)

263888341
Они что там себе позволяют?!?! Вобще берега попутали! Они что, мультики про наши пульки не смотрели?
shushu
знать это штабс-капитан Овечкин гребет
AlBerkut
Катер, из состава 6 флота, в Чёрное море?
А что за проект, какая у него автономность? У него бензина, точнее солярки, как, только в один конец?
Понятно было бы будь то эсминец/фрегат/корвет хотя бы, а что катер... Это разве что мексов да прочих латинос с их контробасом гонять...
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