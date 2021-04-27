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Белый лимузин собрал пробку в центре Петербурга. Его несамостоятельный отъезд обернулся перекрытием целой улицы

В центре Петербурга эвакуировали лимузин

Внезапный отъезд белого лимузина из центра Петербурга усугубил транспортную ситуацию вечером 27 апреля. Из-за его эвакуации на некоторое время оказалась перекрыта целая улица.

Очевидцем описанных событий стал корреспондент «Фонтанки». Судя по фотографиям, эвакуация белого лимузина растянулась на две улицы: автомобиль занял собой одну, спецтехника на ней уже не помещалась, поэтому её водителю пришлось действовать из-за угла. В связи с этим Казанская улица в направлении Невского проспекта временно была полностью перекрыта.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
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Как видно на снимках, длина платформы эвакуатора оказалась гораздо меньше машины, которую пытались на неё поместить.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на десять вечера на этом участке наблюдается небольшой транспортный затор. По данным из базы «Российского союза автостраховщиков», лимузин принадлежит частному лицу.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Uni
Неужели эти самоделки соответствуют техрегламенту? Как они ТО проходят-то?
Батарейкин
Лучше писать длинннннна - он же длинный, а на русский вам давно насраь
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