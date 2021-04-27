Внезапный отъезд белого лимузина из центра Петербурга усугубил транспортную ситуацию вечером 27 апреля. Из-за его эвакуации на некоторое время оказалась перекрыта целая улица.
Очевидцем описанных событий стал корреспондент «Фонтанки». Судя по фотографиям, эвакуация белого лимузина растянулась на две улицы: автомобиль занял собой одну, спецтехника на ней уже не помещалась, поэтому её водителю пришлось действовать из-за угла. В связи с этим Казанская улица в направлении Невского проспекта временно была полностью перекрыта.
Как видно на снимках, длина платформы эвакуатора оказалась гораздо меньше машины, которую пытались на неё поместить.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на десять вечера на этом участке наблюдается небольшой транспортный затор. По данным из базы «Российского союза автостраховщиков», лимузин принадлежит частному лицу.