Госпитализация с COVID-19 растёт в Петербурге, а выздоравливает всё меньше пациентов

Как говорится в опубликованной справке межведомственного координационного совета, в Петербурге 27 апреля увезли в больницы 188 человек за сутки (+1 % к прошлой неделе), а число выздоровевших за сутки снизилось на 39,74 % — с 1613 до 972 человек.



При этом в медицинских организациях зарегистрировано на 5,31 % меньше новых случаев COVID-19 по сравнению с прошлым вторником. А за неделю количество активно больных новой коронавирусной инфекцией уменьшилось на 4 %.



«Спад второй волны эпидемии продолжается, но медленно и нестабильно. Для полной победы над эпидемией и снятия всех противоэпидемических ограничений необходима массовая вакцинация против COVID-19. Город обеспечен достаточным количеством вакцины. Организована вся необходимая инфраструктура. Прививка доступна, безопасна, бесплатна. Эффективность прививочной кампании зависит от степени активности населения по участию в вакцинации. На протяжении прошедших двух недель, к сожалению, темпы массовой вакцинации замедлились», — отмечают в совете.



За весь период прививочной кампании в Петербурге вакцинировано 544 тысячи человек. Из них 401 тысяча полностью. За прошедшие сутки первично привито 6 088 человек, вторично — 8 487. Запасов вакцины в городе хватит еще на 181 тысячу человек.

