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«Хёндэ» уложила на асфальт «Газель». ДТП на юго-западе Петербурга сняла камера

«Газель» перевернулась после столкновения с «Хёндэ» на проспекте Ветеранов

Грузовик перевернулся в результате столкновения с легковым автомобилем в Красносельском районе Петербурга вечером 27 апреля. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

По словам свидетелей происшествия, участниками аварии, случившейся на выезде со 2-й Комсомольской улицы на проспект Ветеранов, стали «Хёндэ» и «Газель». Последняя после столкновения легла на бок.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись, на которой видно, как летящая легковушка врезается в грузовик, пересекающий перекрёсток. От удара он переворачивается на бок.

О том, есть ли пострадавшие, очевидцы ДТП не уточнили. Издание обратилось за подробностями в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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