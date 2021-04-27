Грузовик перевернулся в результате столкновения с легковым автомобилем в Красносельском районе Петербурга вечером 27 апреля. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
По словам свидетелей происшествия, участниками аварии, случившейся на выезде со 2-й Комсомольской улицы на проспект Ветеранов, стали «Хёндэ» и «Газель». Последняя после столкновения легла на бок.
В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись, на которой видно, как летящая легковушка врезается в грузовик, пересекающий перекрёсток. От удара он переворачивается на бок.
О том, есть ли пострадавшие, очевидцы ДТП не уточнили. Издание обратилось за подробностями в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.