Страшные сказки про ДТП, разорявшие пенсионеров в Петербурге, для двух фигурантов закончились за решёткой

Красногвардейский суд Петербурга избрал меру пресечения для двух фигурантов дела о мошенническом хищении средств пенсионеров. Лето они встретят в следственном изоляторе.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 27 апреля удовлетворено ходатайство следствия о заключении под стражу Сергея Лебедева и Генриха Багияна. Их задержали после того, как на прошлой неделе пожилая жительница с шоссе Революции выложила 1,9 млн рублей в уверенности, что этим спасает близкого родственника, будто бы устроившего аварию с пострадавшими.



В сказку о ДТП и небезвозмездном решении вопроса поверила и пенсионерка со Среднеохтинского проспекта, которая отдала 600 тысяч рублей.



Лебедеву и Багияну вменяют два эпизода мошенничества. Обвинение первому предъявлено, второй пока остаётся подозреваемым. Суд арестовал их на два месяца. В деле есть и третий фигурант — Андрей Бурлак. Решение о его мере пресечения отложено на 24 часа по просьбе следователя.

