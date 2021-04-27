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Страшные сказки про ДТП, разорявшие пенсионеров в Петербурге, для двух фигурантов закончились за решёткой

Двое фигурантов дела о мошенничестве в отношении пенсионеров арестованы в Петербурге

Красногвардейский суд Петербурга избрал меру пресечения для двух фигурантов дела о мошенническом хищении средств пенсионеров. Лето они встретят в следственном изоляторе.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 27 апреля удовлетворено ходатайство следствия о заключении под стражу Сергея Лебедева и Генриха Багияна. Их задержали после того, как на прошлой неделе пожилая жительница с шоссе Революции выложила 1,9 млн рублей в уверенности, что этим спасает близкого родственника, будто бы устроившего аварию с пострадавшими.

В сказку о ДТП и небезвозмездном решении вопроса поверила и пенсионерка со Среднеохтинского проспекта, которая отдала 600 тысяч рублей.

Лебедеву и Багияну вменяют два эпизода мошенничества. Обвинение первому предъявлено, второй пока остаётся подозреваемым. Суд арестовал их на два месяца. В деле есть и третий фигурант — Андрей Бурлак. Решение о его мере пресечения отложено на 24 часа по просьбе следователя.

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Комментарии (1)

vic_5e4cd1938d1a8
С жуликами всё понятно. А вот те кто "платил", пытаясь решить вопрос неправовыми методами, они разве не заслуживают, если не наказания, то хотя бы, публичного порицания? Пострадавшие явно пытались совершить правонарушение, но по независящим от них обстоятельствам не смогли реализовать свой преступный умысел ...
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