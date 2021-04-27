Двое жителей Петербурга наказаны за насилие над полицейскими. Один трижды жертвовал на благотворительность и отделался штрафом, второй следующие пять лет будет обдумывать поведение на дороге в колонии строгого режима. Как сообщает объединённая пресс-служба судов 27 апреля, Евгения Щирского признали виновным в том, что в августе прошлого года он протащил по набережной Обводного канала инспектора ДПС. Руку полицейского зажало стеклом БМВ, водителя которого он пытался привлечь к ответственности, сотрудник проскользил по асфальту более трёхсот метров. Случившееся попало на видео . БМВ скрылась с места происшествия, 38-летний лейтенант остался на дороге. Насилие, которое к нему применили, сочли опасным для жизни или здоровья.



На допросе Щирский настаивал, что не заметил полицейского, однако позднее заявил о раскаянии. Как сообщали в ГУ МВД по Петербургу и области, в машине он был с пассажиром, оба в прошлом нарушали УК.



Ленинский райсуд назначил Щирскому 5 лет в колонии строгого режима.



Дело другого агрессивного водителя рассматривал Фрунзенский суд. Владимиру Суппесу вменяли более лёгкую первую часть статьи 318 УК — применение насилия, не опасного для жизни или здоровья. Согласно материалам, с ДПС он столкнулся ночью 17 мая 2020 года на Дунайском проспекте, 43. Мужчина был нетрезв, требование об эвакуации машины вызвало активное неудовольствие. Суппес, уверено следствие, хватал инспектора за форму, пять раз ударил его кулаком в голову и как минимум дважды пнул по руке и ноге.



К уголовной ответственности петербуржец ранее не привлекался, перед побитым сотрудником извинился публично, вменяемое ему преступление относится к категории средней тяжести. В суд дело поступило с ходатайством защиты о назначении судебного штрафа, но в июне 2020 года было возвращено в Следственный комитет.



Вторая попытка также не увенчалась успехом. Согласно материалам, ходатайство о штрафе не поддержал прокурор, который указал, что 5 тысяч пожертвований в детский благотворительный фонд недостаточно, чтобы загладить вред и избежать уголовной ответственности.

К новому рассмотрению сумма пожертвований выросла на 25 тысяч рублей. Фрунзенский суд прекратил дело в отношении Суппеса, ему назначен судебный штраф в размере 30 тысяч рублей.

