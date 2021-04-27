Смольный рассказал, как собирается перекрывать движение в центре Петербурга на майских

По данным «Фонтанки», первый пункт проекта запрещает остановку транспортных средств в период с 00.00 часов 29 апреля до 12.30 часов 9 мая на следующих участках: наб. р. Мойки от Невского пр. до Певческого моста; Певческий проезд (вдоль д. 4 и д. 6–8 по Дворцовой пл.);
Миллионная ул.
Второй пункт запрещает движение транспортных средств в период с 14.00 до 18.00 часов 30 апреля, с 14.00 до 18.00 часов 5 мая и с 07.00 до 12.30 часов 7 мая. Запрет распространяется на следующие адреса: наб. р. Мойки от Невского пр. до Певческого моста; Миллионная ул.;
Певческий проезд (вдоль д. 4 и д. 6–8 по Дворцовой пл.); наб. Зимней канавки; Дворцовая наб.; Дворцовый проезд; Адмиралтейский пр. от Гороховой ул. до Невского пр.; Адмиралтейская наб.; Невский пр. от Садовой ул. до Дворцового проезда.
Третий пункт — прекращение движения в период с 15.00 часов 8 мая до 12.30 часов 9 мая: наб. р. Мойки от Невского пр. до Певческого моста; Миллионная ул.; Певческий проезд (вдоль д. 4 и д. 6–8 по Дворцовой пл.); наб. Зимней канавки; Дворцовая наб.
Кроме того, будет запрет на движение в период с 15.00 до 16.30 часов 8 мая и с 09.00 до 12.30 часов 9 мая, в списке: Дворцовый проезд; Адмиралтейский пр. от Гороховой ул. до Невского пр.; Адмиралтейская наб.; Невский пр. от Садовой ул. до Дворцового проезда.
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Смольный подготовил проект распоряжения об ограничении и прекращении автомобильного движения на период с 29 апреля по 9 мая. Они связаны с парадом, посвященным 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
По данным «Фонтанки», первый пункт проекта запрещает остановку транспортных средств в период с 00.00 часов 29 апреля до 12.30 часов 9 мая на следующих участках: наб. р. Мойки от Невского пр. до Певческого моста; Певческий проезд (вдоль д. 4 и д. 6–8 по Дворцовой пл.);
В параде Победы от общевойсковой армии ЗВО примут участие более ста военнослужащих. Из техники обещают 50 наименований, в том числе артиллерийские установки «Мста-С», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», танки Т-72Б3.
В прошлом году 9 Мая прошло без парада. Решением президента Владимира Путина из-за пандемии его не отменили, но перенесли. Торжественный смотр войск на Дворцовой состоялся 24 июня, аншлаг он не собрал.https://www.fontanka.ru/2020/06/24/69332593/