Жителя Костромской области будут судить по подозрению в педофилии. В его «послужном списке» могут быть 25 девочек

Следственный комитет по Костромской области завершил расследование уголовного дела, фигурантом по которому проходит 28-летний местный житель, обвиняемый в совершении половых преступлений в отношении детей.
Как сообщили 27 апреля в региональном СУ СК РФ, по версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы обвиняемый в одной из соцсетей переписывался с 25 несовершеннолетними девочками, проживающими в различных регионах страны. Двоим девочкам было на тот момент меньше 12 лет.
«Обвиняемый направлял потерпевшим материалы порнографического характера, вел с ними интимную переписку, пренебрегая морально-нравственными нормами, а также путем уговоров получал от потерпевших их обнаженные фото- и видеоизображения. При этом обвиняемый использовал разные аккаунты с вымышленными именами», — уточняется в сообщении.
Впоследствии от пяти девочек мужчина требовал от 300 до 5 тысяч рублей, угрожая опубликовать их фото и видео.
Назначены и проведены 25 судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемого, по заключению которой мужчина признан вменяемым. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении СКР.