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Жителя Костромской области будут судить по подозрению в педофилии. В его «послужном списке» могут быть 25 девочек

Перед судом предстанет житель Костромской области, подозреваемый в половых преступлениях в отношении детей

Следственный комитет по Костромской области завершил расследование уголовного дела, фигурантом по которому проходит 28-летний местный житель, обвиняемый в совершении половых преступлений в отношении детей.

Как сообщили 27 апреля в региональном СУ СК РФ, по версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы обвиняемый в одной из соцсетей переписывался с 25 несовершеннолетними девочками, проживающими в различных регионах страны. Двоим девочкам было на тот момент меньше 12 лет.

«Обвиняемый направлял потерпевшим материалы порнографического характера, вел с ними интимную переписку, пренебрегая морально-нравственными нормами, а также путем уговоров получал от потерпевших их обнаженные фото- и видеоизображения. При этом обвиняемый использовал разные аккаунты с вымышленными именами», — уточняется в сообщении.

Впоследствии от пяти девочек мужчина требовал от 300 до 5 тысяч рублей, угрожая опубликовать их фото и видео.

Назначены и проведены 25 судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемого, по заключению которой мужчина признан вменяемым. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении СКР.

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