FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +5
74.77р90.45р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Легковая и самосвал устроили кюветный флешмоб под Петербургом и друг за другом прилегли в одну канаву

Самосвал и Renault дружно оказались в канаве в садоводстве под Петербургом

Необычную картину увидели автомобилисты в одном из садоводств Всеволожского района Ленобласти днем 27 апреля. В канаву у магазина в рядок прилегли легковой и грузовой автомобили.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла на дороге 41К-072 Грузино — Керро в СНТ «Грузино-4». Легковой автомобиль Renault и самосвал съехали с дороги и легли на бок в канаву у продуктового магазина. Судя по фото с места ДТП, у грузовика повреждена передняя часть. О пострадавших не сообщается.

ПоделитьсяПоделиться

«Ехал мимо, вроде у самосвала перед побит немного. Как я понял, «Рено» хотел повернуть в СНТ, а совок догнал его, дорога скользкая, в этот момент снег с дождем шел», — добавляет участник группы Дмитрий.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

mavar
Неплохой, кстати, магазин.
261313171
"Мы в одной канаве не валялись" (с)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний