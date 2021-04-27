Необычную картину увидели автомобилисты в одном из садоводств Всеволожского района Ленобласти днем 27 апреля. В канаву у магазина в рядок прилегли легковой и грузовой автомобили.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла на дороге 41К-072 Грузино — Керро в СНТ «Грузино-4». Легковой автомобиль Renault и самосвал съехали с дороги и легли на бок в канаву у продуктового магазина. Судя по фото с места ДТП, у грузовика повреждена передняя часть. О пострадавших не сообщается.