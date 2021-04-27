Путин передал Эрмитажу церковную утварь из приданого дочери Александра II. Сам президент получил её в подарок

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским передал музею набор церковной утвари, который был частью приданого дочери императора Александра II, великой княжны Марии. Трансляцию встречи 27 апреля показали в прямом эфире телеканала «Россия 24».



Обсуждая с главой Эрмитажа обстоятельства изготовления утвари и венчание Марии Александровны, глава государства заметил: «Как удачно. Подарили мне, а попало к вам».



Набор утвари состоит из 22 предметов из серебра с золочением и трёх бронзовых. Он был изготовлен в 1877 году по заказу императорского двора и предназначался для домовой церкви. Утварь — часть приданого княжны Марии, которая обвенчалась с принцем Альфредом, герцогом Эдинбургским. После выхода замуж княжна сохранила православную веру.



Президент предположил, что англичане проявили гибкость в вопросе религии дочери императора, в ответ директор Эрмитажа согласился, но предположил, что это российские дипломаты «проявили твердость».



С рабочим визитом в Петербург Владимир Путин прибыл утром во вторник, поездка продлится до 28 апреля.

