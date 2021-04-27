FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +5
74.77р90.45р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
12
Печать

Путин передал Эрмитажу церковную утварь из приданого дочери Александра II. Сам президент получил её в подарок

Путин передал Эрмитажу утварь из приданого великой княжны Марии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским передал музею набор церковной утвари, который был частью приданого дочери императора Александра II, великой княжны Марии. Трансляцию встречи 27 апреля показали в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Обсуждая с главой Эрмитажа обстоятельства изготовления утвари и венчание Марии Александровны, глава государства заметил: «Как удачно. Подарили мне, а попало к вам».

Набор утвари состоит из 22 предметов из серебра с золочением и трёх бронзовых. Он был изготовлен в 1877 году по заказу императорского двора и предназначался для домовой церкви. Утварь — часть приданого княжны Марии, которая обвенчалась с принцем Альфредом, герцогом Эдинбургским. После выхода замуж княжна сохранила православную веру.

Президент предположил, что англичане проявили гибкость в вопросе религии дочери императора, в ответ директор Эрмитажа согласился, но предположил, что это российские дипломаты «проявили твердость».

С рабочим визитом в Петербург Владимир Путин прибыл утром во вторник, поездка продлится до 28 апреля.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

Piter Russo
Могли бы выставить в Константиновском дворце.
W Bons
Фонтанка , передайте там , что я тоже готов получить в подарок дом прадеда , который случайно отжали после октября 1917 года и по забывчивости не отдают
Leo.S
Не вписалась в интерьер Геленжикского дворца? Решил вернуть.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний