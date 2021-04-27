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В Африке опять убили европейских журналистов. В Буркина-Фасо террористы напали на документалистов

В Западной Африке произошло нападение на граждан Испании и Ирландии

Трое европейцев и один гражданин Буркина-Фасо стали жертвами нападения в Африке.
«Два гражданина Испании и ирландец, похищенные в Буркина-Фасо, были убиты», — сообщает 27 апреля France Presse.

На группу из трех европейцев, работавших в неправительственной организации по защите окружающей среды, и местного жителя напали в восточной части Буркина-Фасо. Министерство иностранных дел Испании подтвердило, что их граждане пропали в бывшей французской колонии. Источник агентства France Presse указал, что иностранцы стали жертвами террористов.

Испанские СМИ назвали имена двух убитых журналистов. Это Давид Бериан и Роберто Фрайле. Они работали над фильмом о браконьерстве.

Буркина-Фасо — это одна из беднейших стран Западной Африки, которая не имеет выхода к морю. Республика, которая была колонией Франции, уже много лет борется с терроризмом. В регионе Сахаро-Сахельского региона действует экстремистская группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в России), которая связана с запрещенным в РФ ИГИЛ. В глобальном рейтинге стран с самой большой террористической угрозой в 2020 году Буркина-Фасо занимало 12 место.


В 2018 году во время поездки в Центральноафриканскую республику нападению подверглись российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. В Африку они отправились для съемок документального фильма о частной военной компании «Вагнер».

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Комментарии (5)

Alexey Petrov
не опять а снова
f0ntan
Надели бурки не того фасона
perekuz
"А ты не ходи в наш садик"(С)
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