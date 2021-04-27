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Французские СМИ сообщили о задержании семерых подозреваемых в причастности к терроризму. Шестеро из них родились в России

Во Франции в рамках антитеррористического расследования задержаны шестеро представителей чеченской общины

Во Франции в рамках антитеррористического расследования по Сирии задержаны семь человек, шестеро из них родились в России, один — в Грузии. Об этом 27 апреля сообщает ТАСС.

По данным французских СМИ, задержания прошли в департаментах Нижний Рейн и Пюи-де-Дом. Уточняется, что шестеро задержанных являются представителями чеченской общины. Их возраст — от 28 до 48 лет.

Как уточняется в сообщении, задержания связаны с расследованием по линии антитеррористической прокуратуры, которое касается возможного финансирования боевиков в Сирии.

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Комментарии (2)

reyals
За что боролись, на то и напоролись.
Nafanka
Ну как так-то?! То Павленского нашего "оппузицинЭра" в дурку, то вот эти- вот в ИКСтримисты?! Чё та совсем Пятая республика "свернула" с "рельсов демократии" на "рельсы тоталитаризма".... ))) Вот и отправляй к ним "порядочных" людей... )))
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