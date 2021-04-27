ФАС взыскала с Apple 12 млн долларов после заявления «Лаборатории Касперского»

Федеральная антимонопольная служба России наложила на Apple Inc. оборотный штраф в размере 906 млн рублей (более 12 миллионов долларов США) за нарушение антимонопольного законодательства, — сообщает ФАС 27 апреля.



Антимонопольное дело в отношении Apple было возбуждено ещё в августе 2020 года, после заявления «Лаборатории Касперского», международной компании, занимающейся разработкой антивирусных компьютерных систем (центральный офис находится в Москве).



«Было установлено, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS путем совершения ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов — приложений «родительского контроля». Также ФАС установила, что положения документации Apple содержат неограниченное усмотрение ответчика, что может привести к ограничению конкуренции на смежных рынках», — следует из сообщения службы.



Сообщается также, что ФАС выдала Apple предписание об устранении нарушений: теперь организация должна исключить из своей документации положения, дающие ей право не допускать в App Store продукты сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям. Кроме того, Apple обязана не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки и обеспечить создателям приложений «родительского контроля» возможность распространения продуктов в App Store без потери важного функционала.



В настоящее время исполнение предписания ФАС приостановлено в связи с обжалованием в суде.

