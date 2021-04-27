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ФАС взыскала с Apple 12 млн долларов после заявления «Лаборатории Касперского»

Apple Inc. оштрафовали за нарушение антимонопольного законодательства в России

Федеральная антимонопольная служба России наложила на Apple Inc. оборотный штраф в размере 906 млн рублей (более 12 миллионов долларов США) за нарушение антимонопольного законодательства, — сообщает ФАС 27 апреля.

Антимонопольное дело в отношении Apple было возбуждено ещё в августе 2020 года, после заявления «Лаборатории Касперского», международной компании, занимающейся разработкой антивирусных компьютерных систем (центральный офис находится в Москве).

«Было установлено, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS путем совершения ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов — приложений «родительского контроля». Также ФАС установила, что положения документации Apple содержат неограниченное усмотрение ответчика, что может привести к ограничению конкуренции на смежных рынках», — следует из сообщения службы.

Сообщается также, что ФАС выдала Apple предписание об устранении нарушений: теперь организация должна исключить из своей документации положения, дающие ей право не допускать в App Store продукты сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям. Кроме того, Apple обязана не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки и обеспечить создателям приложений «родительского контроля» возможность распространения продуктов в App Store без потери важного функционала.

В настоящее время исполнение предписания ФАС приостановлено в связи с обжалованием в суде.

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Комментарии (17)

Woodruff Shnibbll
А ничё что iOS - Apple сделала как и смартфон и может на правах создателя запрещать и разрешать на СВОЕМ софте и СВОЕМ смартфоне устанавливать те правила какие хочет?
altnec
Абсолютно согласен, что Федеральную Антимонопольную Службу следует перевести в режим реального времени.
Иначе они из промышленного и сельскохозяйственного государства самодостаточного сделают много-много -множественную заборную территорию никому не нужных людей.
f0ntan
В заголовке написано, что ФАС уже взыскала, что значит, что дело уже завершено в пользу ФАС. А в самом конце статьи написано, что дело приоставновлено в связи с обжалованием со стороны Apple. Значит, ФАС еще не взыскала и дело еще окончательно не завершено
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