К барже «Фортуна» присоединился «Академик Черский» для укладки «СП-2» в Балтийском море

Трубоукладочное судно «Академик Черский» начало укладку газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») в территориальных водах Дании, сообщает ТАСС 27 апреля со ссылкой на Nord Stream 2 AG, компанию-оператора проекта.
«После успешного прохождения морских испытаний судно «Академик Черский» приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании», — цитирует издание. Сообщается также, что укладку газопровода продолжает и баржа «Фортуна», приступившая к работе ранее.
«Академик Черский» прибыл к месту укладки «СП-2» вечером 31 марта. С тех пор судно вело подготовительные работы перед началом работ в датских водах Балтийского моря.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, которые продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
В декабре 2019 года США ввели против газопровода санкции, после чего швейцарская компания Allseas вынуждена была остановить прокладку. «Газпром» тем временем решил достраивать «Северный поток — 2» собственными силами. Позднее США пригрозили России новыми санкциями за попытки достроить газопровод самостоятельно. Работы по строительству «Северного потока — 2» («СП-2») выполнены на