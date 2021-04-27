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К барже «Фортуна» присоединился «Академик Черский» для укладки «СП-2» в Балтийском море

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» начало работу над «Северным потоком — 2» в водах Дании

Трубоукладочное судно «Академик Черский» начало укладку газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») в территориальных водах Дании, сообщает ТАСС 27 апреля со ссылкой на Nord Stream 2 AG, компанию-оператора проекта.

«После успешного прохождения морских испытаний судно «Академик Черский» приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании», — цитирует издание. Сообщается также, что укладку газопровода продолжает и баржа «Фортуна», приступившая к работе ранее.

«Академик Черский» прибыл к месту укладки «СП-2» вечером 31 марта. С тех пор судно вело подготовительные работы перед началом работ в датских водах Балтийского моря.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, которые продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

В декабре 2019 года США ввели против газопровода санкции, после чего швейцарская компания Allseas вынуждена была остановить прокладку. «Газпром» тем временем решил достраивать «Северный поток — 2» собственными силами. Позднее США пригрозили России новыми санкциями за попытки достроить газопровод самостоятельно. Работы по строительству «Северного потока — 2» («СП-2») выполнены на 90–95 %.

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Комментарии (2)

Piter Russo
Удвоится ли от этого скорость укладки газопровода?
sektor7
121 км осталось 😊
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