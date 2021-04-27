К барже «Фортуна» присоединился «Академик Черский» для укладки «СП-2» в Балтийском море

Трубоукладочное судно «Академик Черский» начало укладку газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») в территориальных водах Дании, сообщает ТАСС 27 апреля со ссылкой на Nord Stream 2 AG, компанию-оператора проекта.



«После успешного прохождения морских испытаний судно «Академик Черский» приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании», — цитирует издание. Сообщается также, что укладку газопровода продолжает и баржа «Фортуна», приступившая к работе ранее.

«Академик Черский» прибыл к месту укладки «СП-2» вечером 31 марта. С тех пор судно вело подготовительные работы перед началом работ в датских водах Балтийского моря.