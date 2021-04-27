Житель Петербурга получил 8 лет колонии за убийство, о котором молчал две недели

Красносельский районный суд Петербурга определил в колонию обвиняемого в расправе над приятелем. Полиции он сдался спустя почти две недели соседства с трупом.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 27 апреля, 39-летнего Алексея Яковлева признали виновным в том, что в период с 31 января по 3 февраля прошлого года он в квартире на проспекте Ветеранов, 169/3, расправился над соседом. Мужчина получил ножом в ногу и, предположительно, топором и столярным молотком по голове. При этом скончался он от механической асфиксии: согласно материалам дела, Яковлев положил ему на голову и шею подушку и придавил ногами.