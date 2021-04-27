Житель Петербурга получил 8 лет колонии за убийство, о котором молчал две недели

Красносельский районный суд Петербурга определил в колонию обвиняемого в расправе над приятелем. Полиции он сдался спустя почти две недели соседства с трупом.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 27 апреля, 39-летнего Алексея Яковлева признали виновным в том, что в период с 31 января по 3 февраля прошлого года он в квартире на проспекте Ветеранов, 169/3, расправился над соседом. Мужчина получил ножом в ногу и, предположительно, топором и столярным молотком по голове. При этом скончался он от механической асфиксии: согласно материалам дела, Яковлев положил ему на голову и шею подушку и придавил ногами.
Подсудимый вину признал, раскаялся и попросил о снисхождении. Он заботится о престарелых родителях с подорванным здоровьем, сосед, по словам фигуранта, оскорбил так, что совладать с обидой не удалось.
Как писала «Фонтанка», Яковлев, работавший разнорабочим, сам вызвал полицию, объяснив, что в квартире на Ветеранов, где он выпивал со знакомыми, произошло убийство. Вину взял на себя, а датой случившегося тогда указал 1 февраля.
Суд назначил наказание в виде 8 лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с Яковлева взыскали по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда двум родственникам убитого и ещё порядка 72 тысяч за материальный ущерб.