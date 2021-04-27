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На «Весеннем Кубке Чистоты» 8 тысяч человек собрали более 100 тонн мусора

Петербургский экологический проект «Чистые Игры» подвёл итоги «Весеннего Кубка Чистоты», который прошёл в минувшие выходные. На соревнования по сбору мусора в нескольких десятках городов вышли более 8 тысяч человек, которые собрали свыше 100 тонн отходов.

Напомним, «Кубки Чистоты», организованные проектом «Чистые Игры», проходят весной и осенью как настоящие спортивные чемпионаты: в духе честной борьбы, с прямыми включениями из точек проведения и онлайн-трансляцией награждения.

В этом году турнир впервые проходил в течение двух дней. В Вологде в рамках «Кубка Чистоты» прошло сразу 11 игр, в которых приняли участие 1 010 человек, в Казани на уборку вышло больше тысячи человек — такого в республике ещё не было. Игроки из посёлка Оверята в Пермской области и вовсе попали на вечеринку инопланетян и заряжались «космической» зажигательной атмосферой. А в деревне Малое Карлино в Ленинградской области всего 12 команд собрали 1,5 тонны покрышек. Всего на карте «Чистых Игр» загорелись 97 точек — столько игр провели организаторы.

Фото: Предоставлено экопроектом «Чистые Игры»
Фото: Предоставлено экопроектом «Чистые Игры»
Фото: Предоставлено экопроектом «Чистые Игры»
Фото: Предоставлено экопроектом «Чистые Игры»
Фото: Предоставлено экопроектом «Чистые Игры»
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В «Кубке» приняли участие города не только России, но и соседнего Казахстана. В общей сложности в турнире участвовали жители 66 городов двух стран — в битве с мусором более 8 тысяч участников собрали 106 тонн отходов.

Акцию поддержали Женя Любич и Алексей Кортнев, призвав россиян к уборке: «Весна — пора обновления. Давайте очистим места, где мы будем отдыхать весной и летом».

Поделиться впечатлениями об играх и рассказать о любимых местах, которые они хотели бы видеть чистыми, участники теперь могут в рамках челленджа #временапочище. Принять участие в акции россиян призвал Илья Лагутенко, солист группы «Мумий Тролль». Записать короткое видео с рассказом о любимом месте и выложить с хештегом #временапочище на платформе популярной российской соцсети можно до 27 апреля. Победителей ждут призы.

«Мы сделали это! В прошлом году «Весенний Кубок Чистоты» пришлось отменить, но вот, спустя год, мы провели масштабный праздник и сделали десятки городов чище. Здорово, что в нашей глобальной команде координаторов собрались верные своему делу люди. И мы всегда рады новым друзьям», — поделился основатель и председатель проекта «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе.

«Чистые Игры» — общественное движение, возникшее в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов. Впервые идея игр была опробована на реке Вуоксе в Ленинградской области. Это командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. С 2014 года прошло более 1000 таких игр в 20 странах мира. В одном мероприятии участвует до 1500 человек, которые собирают за 1 час до 20 тонн. В среднем участник игры собирает в 10 раз больше, чем во время обычных субботников.

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