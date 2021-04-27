Петербургский экологический проект «Чистые Игры» подвёл итоги «Весеннего Кубка Чистоты», который прошёл в минувшие выходные. На соревнования по сбору мусора в нескольких десятках городов вышли более 8 тысяч человек, которые собрали свыше 100 тонн отходов.



Напомним, «Кубки Чистоты», организованные проектом «Чистые Игры», проходят весной и осенью как настоящие спортивные чемпионаты: в духе честной борьбы, с прямыми включениями из точек проведения и онлайн-трансляцией награждения.

