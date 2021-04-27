Петербургский экологический проект «Чистые Игры» подвёл итоги «Весеннего Кубка Чистоты», который прошёл в минувшие выходные. На соревнования по сбору мусора в нескольких десятках городов вышли более 8 тысяч человек, которые собрали свыше 100 тонн отходов.
Напомним, «Кубки Чистоты», организованные проектом «Чистые Игры», проходят весной и осенью как настоящие спортивные чемпионаты: в духе честной борьбы, с прямыми включениями из точек проведения и онлайн-трансляцией награждения.
В этом году турнир впервые проходил в течение двух дней. В Вологде в рамках «Кубка Чистоты» прошло сразу 11 игр, в которых приняли участие
В «Кубке» приняли участие города не только России, но и соседнего Казахстана. В общей сложности в турнире участвовали жители 66 городов двух стран — в битве с мусором более 8 тысяч участников собрали 106 тонн отходов.
Акцию поддержали Женя Любич и Алексей Кортнев, призвав россиян к уборке: «Весна — пора обновления. Давайте очистим места, где мы будем отдыхать весной и летом».
Поделиться впечатлениями об играх и рассказать о любимых местах, которые они хотели бы видеть чистыми, участники теперь могут в рамках челленджа #временапочище. Принять участие в акции россиян призвал Илья Лагутенко, солист группы «Мумий Тролль». Записать короткое видео с рассказом о любимом месте и выложить с хештегом #временапочище на платформе популярной российской соцсети можно до 27 апреля. Победителей ждут призы.
«Мы сделали это! В прошлом году «Весенний Кубок Чистоты» пришлось отменить, но вот, спустя год, мы провели масштабный праздник и сделали десятки городов чище. Здорово, что в нашей глобальной команде координаторов собрались верные своему делу люди. И мы всегда рады новым друзьям», — поделился основатель и председатель проекта «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе.